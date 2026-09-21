元朗疑狗咬死人｜27歲單車女滿身撕咬傷痕殞命　現場防撞柱遺血跡

元朗一名27歲女子，昨日（20日）凌晨被發現倒斃在壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方翻查閉路電視發現她曾被3隻狗追趕，懷疑她可能被狗咬死。《香港01》記者今午（21日）重返案發現場，發現單車徑旁邊有防撞柱上遺下血跡。



元朗壆圍南路一名女子疑被狗咬死，現場路邊防撞柱遺有血跡。（王譯揚攝）

記者昨日和今早亦曾返回現場觀察，發現單車徑和附近的草叢泥地，均滿佈疑似狗腳印，草叢內更有人用樹枝搭成一個棚，入面放有裝着食物殘渣的膠盒，樹枝上則掛有貓糧包裝袋。

記者發現草叢內搭有一個由樹枝組成的「棚」 。（黃學潤攝）

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另一方面，漁護署人員和警方今午再次在案發現場一帶捕捉流浪狗，並為倉庫的「倉狗」檢查晶片。有物流倉倉主表示，若「家家都唔養狗，呢條街夜晚黑就好靜㗎喇」，他只能管理好自己的狗，如知道某隻狗「真係會咬人嘅，或者點樣、會兇人嘅，我哋都會盡量鎖」。

漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（黃學潤攝）