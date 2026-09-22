元朗疑狗咬死人｜漁護警方連續第三日　肇事現場搜捕無人看管狗隻

元朗本周日（20日）凌晨發生懷疑狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕。漁護署人員聯同警方，一連三日回到案發現場附近，大舉搜捕無人看管的狗。人員於今日（周二／22日）晚上7時左右到場，直至晚上8時半左右仍未有發現。



漁護署與警員今晚（22日）重返元朗肇事現場，再次搜捕無人看管狗隻。(王譯揚攝)

警方及漁護署於案發當日晚上，持麻醉槍及盾牌到場搜捕無人看管的狗，最終捕獲3隻狗，其中兩隻有晶片、一隻未植晶片；至昨日（周一／21日）下午2時半，漁護處及警方再帶齊盾牌及捕狗索展開聯合行動。記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗，但當局未能成功捕獲。