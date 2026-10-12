德朗邨謀殺｜鄰居指印傭有禮　僅聞發牢騷　對其涉案「跌眼鏡」

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨早（11日），在7分鐘內多次襲擊她照顧的93歲關姓老婦，包括拍打頭、頸、臉20次，腳踩腹部數下及粗暴移動。老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭。根據警方提供的資料，老婦約3年多前開始由涉案印傭照顧，親戚一直沒發現過有施襲行為，但經警方調查後，相信過去約半個月，印傭每日間歇性有施襲。



有鄰居向《香港01》透露，涉案印傭能以不太標準的廣東話溝通，尚算有禮，平日見面會點頭打招呼；又見到外傭間中會用輪椅推老婦落街散步，未聞單位傳出嘈雜聲，僅聽過印傭有一兩次發牢騷。鄰居對於該印傭涉案感到「跌眼鏡」。此外，外傭本周突向該鄰居借錢300元，惟因她已涉案被捕，鄰居料款項已「凍過水」。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕，秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨交代案情。（翁鈺輝攝）

鄰居羅先生表示，昨日（11日）上午8時許，他正在家中準備外出開工，突聞走廊傳出嘈雜聲。他打開大門查看，赫然看見有救護員正為婆婆進行心外壓搶救，並隨即將她推走送院。至昨午有警員再度上門，羅先生始獲悉婆婆已離世。直至今日約中午11時至12時左右，警方再次派員上門，相信是向附近住戶錄口供。

羅先生提起涉案印傭，指對方平日能以「唔鹹唔淡」的廣東話溝通，間中會出門買餸，過往碰面時亦會主動打招呼，感覺算友善。

印傭突借$300 鄰居料還款凍過水：當畀婆婆嘅帛金

然而，該名印傭於本周突然前來按門鈴，向其借300港元，並稱會於本月19日歸還。隨後欲向他再借1,000港元，羅沒有再借出。如今發生命案，印傭被捕，羅先生坦言借出的300元已「凍過水」，無奈道：「當畀婆婆嘅帛金」。

他憶述，離世老婦約於7至8年前獨自搬入該單位，當時仍可自己步行，且十分「精靈」。後來才聘用印傭照顧。他曾趁印傭外出打開門時，瞥見過單位內的狀況，只見單位內有碌架床、中間放有梳化，環境略顯雜亂。

羅續指，平日只有婆婆與印傭兩人同住；此外，一名相信是婆婆的姪女，甚少會登門探望。昨日事發後，他曾見到涉事印傭與相信是姪女的親友一同返回單位收拾物品。

對於婆婆與印傭的日常相處，羅先生坦言「關了門就不清楚」，但他過往從未聽過婆婆大喊或報警，婆婆亦極少與鄰居交談。他稱偶爾會聽到印傭發一兩聲牢騷，但情況不似長期虐待。羅又說，對上一次見到兩人一同出入，已是兩、三個星期前，當時印傭推著輪椅帶婆婆落樓去公園散步，並無異樣，故對印傭涉案感到「跌眼鏡」。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

另一名鄰居趙先生指，印象中婆婆大約在6、7年前遷入上址，但她極少出門，平時亦很少見其家人到訪。而涉案印傭平日在走廊碰面時，會主動點頭打招呼，感覺「好正常、唔覺得佢惡」。過往間中會見到印傭在早上推婆婆出門，但近來很少見，對上一次見到印傭已經一星期前。此外，他亦無聽聞過涉事單位有嘈雜聲。

社會福利署表示，十分關注事件並深感難過；社署社工已聯絡有關家屬，提供情緒支援，並會按其需要提供適切協助。據了解，死者並非社署社工跟進個案，但社署社工曾協助處理經濟援助申請事宜。（資料圖片）

啟德德朗邨謀殺案時序

2022年底：姓關老婦中風後，其親戚聘請涉案印傭24小時照顧她

2023年1月：印傭到任

2026年約9月下旬至10月上旬：印傭在約半個月內，每日間歇性地襲擊老婦，包括在餵食時拍打她

2026年10月11日

．早上8時03分至8時10分：老婦躺在床上，印傭涉間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她

．早上約8時20分：印傭發現老婦無反應，輕拍她並嘗試向她餵水，但老婦仍無反應，印傭向樓下保安員求助，召救護車將老婦送院

．早上9時12分：老婦在醫院被證實死亡

．晚上11時許：老婦的親戚翻查閉路電視片段，發現老婦在送院前曾被印傭襲擊

2026年10月12日凌晨3時50分：警方到案發的德朗邨單位，以涉嫌謀殺拘捕涉案52歲印傭。