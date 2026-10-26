元朗壆圍路貨倉內　男工被3隻倉狗追趕　遭1狗咬傷小腿　送院治理

今日（26日）上午8時01分，警方接獲一名26歲男子報案，指他途經元朗壆圍路與壆圍西路交界時，突然遭到3隻狗追趕，期間被其中一隻狗咬傷小腿，傷勢輕微。救援人員接報到場，將受傷事主送往博愛醫院治理。警方正調查事件起因。



據了解，事主為上址一個貨倉的男員工，涉案3隻狗為貨倉飼養的倉狗。3狗在貨倉內活動，但沒有被繩綁住。今早事主上班途中，突然被3隻狗追趕，並被其中一隻雌性唐狗咬傷左邊小腿，留有一個微小的傷口。

涉事唐狗6歲，身長約1.2米，事後已被漁農自然護理署人員帶走檢查。

咬人狗隻「肥妹」。（資料圖片）

涉事的3隻狗疑為附近一間貨倉所飼養。（黃學潤攝）

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事主被送往博愛醫院治理。（資料圖片）

其實9月20日元朗壆圍南路發生一宗震驚全港的懷疑流浪狗群咬死人慘劇。當日凌晨零時，一名27歲女子騎乘共享單車途經案發地點時，曾被3隻狗追趕及襲擊。她的頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷。

意外發生後，漁護署與警方多次在壆圍路一帶進行聯合狗隻捕捉行動，在為期5日的行動中，署方共捕捉了8隻無人看管的狗隻，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察，惟至今未有公布是否找到涉案狗隻。

▼9月21日漁護署與警方到現場附近捕捉流浪狗▼



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▼9月20日凌晨27歲女子騎單車回家遭3隻狗追趕及襲擊▼

