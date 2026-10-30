鼠患｜月內肆虐多區　食環：防治鼠患人人有責　各場地管理同承擔

近期多宗本地鼠患個案，引起大眾關注。《香港01》就事件進一步向食環署了解，署方回覆指，葵涌大隴街休憩花園斜坡、大角咀櫻桃街公園、港鐵葵芳站一帶及紅磡必嘉坊一帶，10月份均有接獲投訴；其中單月巡查大隴街斜坡逾20次，共檢獲76隻活鼠或死鼠。



署方強調，防治鼠患，人人有責；且防鼠工作需要各場地管理者共同承擔責任，署方會按風險安排巡查，識別鼠隻活動及食物來源、藏匿環境等問題，積極跟進並推動場地管理者從源頭處理問題。至於近期的鼠患數量與以往同期比較是否有所攀升，署方未有回應。



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街及港鐵葵芳站，本月內先後被發現有鼠蹤，影片瘋傳後引起大眾關注，大量網民質疑「食環去晒邊」、「點解全香港周圍都多咗好多老鼠？」、「繁殖仲快過用老鼠籠去捉，根本失晒控，一日唔改變捉老鼠方法一日都搞唔掂」。

《香港01》向食環署查詢鼠患問題的同比數據及處理方法，前者於回覆中未有回應；而有關鼠患的處理方法，署方指一直採取風險為本的防鼠策略，持續加強巡查、源頭治理及針對性防治工作。署方會按實際情況積極跟進，盡力與相關場地管理者協調，採取適當措施。

署方接獲鼠患投訴後，會核實地點及相關資料，按風險安排巡查，識別鼠隻活動及食物來源、藏匿環境等問題。屬食環署職責範圍的地方會採取適當防治措施；涉及其他政府或私人場地的個案，則會通知有關管理者跟進，並按實際需要提供技術意見或依法採取行動。對較嚴重或反覆出現的鼠患，會加強跟進及適當覆查。

食環署續稱，防治鼠患是一項持續工作；防治鼠患，人人有責。個別地點發現鼠蹤，反映有關場所需要加強防治，署方會認真跟進，並推動場地管理者從源頭處理問題。食環署亦會持續監察、主動發現及處理鼠患，透過科學監察、鼠患黑點治理及各場所的實際改善成果，全面、客觀地評估整體防鼠成效。既不忽略個別問題，也不單憑個別情況影響整體成效的評估；最關鍵的是持續治理，以鞏固改善的成果。

有影片拍到紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷群鼠亂舞，記者28日晚到訪，現場約有20個老鼠籠，籠內放有鼠餌，卻未見有老鼠「中計」入籠。（陳永武攝）

此外，防鼠工作需要各場地管理者共同承擔責任。無論是政府管理的公園、公共屋邨，還是港鐵站、私人屋苑及商場，各場地主管部門或管理機構，均須持續做好轄下場所的日常清潔、防鼠及源頭治理。食環署會履行本身職責範圍內的防鼠工作，並透過風險監察、專業支援及依法執法，推動整體防治工作。

食環署表示，以紅磡黃埔街必嘉坊個案為例，涉事後巷屬於私人屋苑範圍內的私家街道，其日常清潔及防鼠工作應由相關場地管理者負責。食環署會向管理者提供適當防鼠建議，同時加強周邊屬食環署職責範圍的公眾地方及食物業處所巡查。包括清理鼠患源頭、封堵鼠洞、改善防鼠設施，以及調派夜間防治鼠患隊伍進行針對性捕鼠，並按需要加密巡查及安排覆檢。 推動不同場所同步做好源頭治理。

網上片段顯示，有10多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。（網上圖片截圖）

就各宗個案，署方分別提供跟進行動及數據；自10月起至10月29日，署方接獲葵涌大隴街休憩花園斜坡鼠患投訴共6宗，並已轉介負責管理相關斜坡的部門跟進。署方於同期內派員到上址進行日夜巡查逾20次，並在垃圾站及周邊公眾地方進行清潔、封堵鼠洞，共捕獲超過46隻活鼠及檢獲30隻死鼠。

署方月內接獲大角咀櫻桃街公園相關鼠患投訴共4宗，署方已主動聯絡公園的場地管理部門， 提供專業意見及適切支援，以及加強附近屬其管轄的公眾地方的清潔和防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。

就港鐵葵芳站一帶、必嘉坊一帶的鼠患及環境衞生問題，食環署本月各接獲1宗相關投訴。就港鐵葵芳站，署方先後派員巡查跟進2次，未發現鼠蹤。署方在站外相關公眾地方加強巡查、源頭治理及捕鼠措施；至於站內防鼠工作則由相關場地管理機構跟進。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，見到斜坡下方坑渠旁放有老鼠籠。（資料圖片／王譯揚攝）

紅磡黃埔街必嘉坊後巷則屬私人屋苑範圍內的私家街道，日常清潔及防治鼠患由相關管理者負責。得悉該處鼠患情況後，食環署已即時派員巡查有關食肆、附近街道、大廈及地盤，其間分別在食肆及大廈範圍內發現鼠跡，遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）向相關業權人或佔用人發出《消除蟲鼠通知》，要求在指定期限內採取改善措施以加強防鼠和環境衞生管理，否則會被檢控。

同時，食環署人員已向附近地盤負責人提供防治鼠患的技術建議，以加強有關地方的防治鼠患成效。另外，食環署亦在附近公眾地方加強防控鼠患工作，包括調派夜間防治鼠患流動隊於深夜時段放置捕鼠器和加放有毒鼠餌。署方會按現場發現繼續跟進，並在有需要時加密覆查及採取進一步執法行動。