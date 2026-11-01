網傳青衣城食肆現鼠蹤　目擊者驚呼有2隻　笑言：米奇出嚟哈囉喂

本港近日多區出現鼠患，再有網民在Threads發文，表示昨日（31日）萬聖節，晚上約11時半途經青衣城地下一間食肆，赫然發現有老鼠疑似在廚房出沒，一隻體型肥碩的老鼠站在紙製蛋托上，僅靠後腿站立探頭「遠望」，露出一條長尾巴，完全不怕食客或職員，帖主笑言「米奇出嚟哈囉喂」。



從相片可見，現場放置寫有「食枱」字樣的黃色告示牌、不銹鋼餐具盆及數罐大型業務裝罐頭、多盤雞蛋，以及其他食材，環境相當雜亂。帖主其後更透露，「同一時間有兩隻㗎，我影唔切，佢就閃咗」。



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

許多網民留言指「隻老鼠心諗，平時呢啲時間出嚟冇人架，今日做乜咁多人」、「呢間咩舖頭嚟㗎，又雞蛋，又麵包，老鼠食到飽飽」。

老鼠逃跑。（Threads@englanddaddy圖片）

大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街及港鐵葵芳站，上月內先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。食環署回覆《香港01》查詢時表示，葵涌大隴街休憩花園斜坡、大角咀櫻桃街公園、港鐵葵芳站一帶及紅磡必嘉坊一帶，10月份均有接獲投訴；其中單月巡查大隴街斜坡逾20次，共檢獲76隻活鼠或死鼠。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

署方強調，防治鼠患，人人有責；且防鼠工作需要各場地管理者共同承擔責任，署方會按風險安排巡查，識別鼠隻活動及食物來源、藏匿環境等問題，積極跟進並推動場地管理者從源頭處理問題。

一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

根據香港法例第132X章《食物業規例》，任何從事食物業的人士，不得明知而容受或准許食物業處所內有老鼠或昆蟲存在，同時必須採取一切合理所需措施，保護食物免受污染或變壞，並維持處所清潔及妥善維修。

多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。若持牌食物業處所涉及違反食物安全及環境衞生規定，食環署亦可按機制記分、發出警告、暫時吊銷或取消牌照；如情況構成即時健康危害，更有權發出封閉令。