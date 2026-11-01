濱崎真緒疑遭落藥｜施用毒藥罪有例可依　直銷男迷暈3女判囚27月

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），今日（11月1日）凌晨時分在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，報警送院後，據悉體內驗出「Happy水」等4種毒品成份，而且她留意到杯中有白色粉末狀沉澱物；警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」。



根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第23條指，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用，或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

過往曾有多宗涉及同樣罪名的案件，其中一名直銷公司男職員，曾在「蔘湯」或「清水」中加入安眠藥物「迷暈」3名女同事，被判監27個月；已故「何伯」用殺蟲水噴射與他爭執的婦人，判監2月獲准緩刑。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

直銷公司男職員「蔘湯落藥」迷暈3女同事 罪成判囚27個月

翻查資料，2025年9月，一名44歲直銷公司男職員潘迪偉，被指於2013年至2014年間，趁3名女同事因公事出差或到訪其九龍塘寓所留宿時，利用其信任，暗中在「蔘湯」或「清水」中加入催眠安眠藥物，導致3名女事主飲用後失去記憶、四肢乏力及嚴重頭暈不適。被告事後聲稱為她們換衣服及傾偈。

被告否認3項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」罪（侵害人身罪條例第23條）。法官練錦鴻裁定他罪成時，斥責被告違反誠信，濫用同事身份破壞信任，侵犯他人身體自主權，行為有預謀且連續犯案，判處其監禁27個月。

直銷公司男職員被指於2013年至2014年間迷暈3名女同事，被告潘迪偉否認控罪，最終於去年被判罪成，監禁27個月。(資料圖片/陳曉欣攝)

何伯向婦人噴殺蟲水 判緩刑2年 事主求賠償5萬獲賠$2000

因電視節目《東張西望》連日採訪而成為網紅的已故男子「何伯」何煊，及其第二任妻子「何太」，去年（2025年）5月25日在屯門兆康站與一名婦人口角後，何伯用殺蟲水噴射該婦人。何伯承認被鬧「過街老鼠」後，用殺蟲水噴人，求情時透露已與妻子已分開，錢又給子女「攞晒」，要住老人院。署理主任裁判官鄧少雄判刑時指，被告的感化報告指他已學會避免與人衝突，不建議感化令，判監2月、准緩刑2年。

此外，控方指事主認為自己因案成為「公眾人物」，傷勢用了3星期才痊癒，不夠膽踏足涉案範圍，要求被告付5萬元精神及心理賠償，但鄧官考慮未有相關醫學證據，最終下令何伯賠償事主2000元。何伯已於今年（2026年）7月27日，在醫院因肝癌病逝，終年79歲。

「何伯」何煊認向婦人噴殺蟲水，被判囚2月，但准緩刑2年，及需向事主賠償2千元。(資料圖片/陳曉欣攝)

食環署29歲外判工疑遭婉拒追求 於女同事飯盒加「亞硝酸鈉」

2024年底，一名29歲食環署外判男員工，疑因追求女同事遭拒，涉嫌在旺角食環署辦公室的休息室內，偷偷在女同事存於雪櫃的意粉飯盒中加入「亞硝酸鈉」（防腐劑化合物）。女事主進食後隨即頭暈倒地並出現失禁、呼吸急促，送院搶救後證實患上引發缺氧的正鐵血紅蛋白血症，一度危殆留醫深切治療部（ICU）。

被告隨後被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪被捕起訴。裁判官余俊翔裁定罪成，判入獄兩年。不過，上訴人不服判決提上訴，暫委法官張潔宜指裁定他勝訴，撤銷其定罪，上訴人即場獲釋。

濱崎真緒昨日事發前在灣仔打碟時拍攝。(讀者提供)

警方一直就節日狂歡提出人身安全忠告，指市民在參與慶祝派對和在節日氣氛籠罩下，可能會對自身安全的警覺性有所鬆懈，更可能成為性侵犯的受害人。

謹記警方9點建議：

1. 飲用有酒精成份的飲品時須量力而為，以防在飲至酩酊大醉時讓人有機可乘；

2. 提防飲品被添加催眠藥物或危害精神毒品（最常被吸食的是俗稱「Ｋ仔」的氯胺酮），以致喝後失去判斷力，變得神志不清，繼而被人侵犯

3. 切勿相信「試一次不會上癮」的謬論而嘗試吸食毒品；

4. 要留意自己的飲品，不要和別人分享同一杯飲品；

5. 不要接受陌生人的飲品；

6. 盡量選擇樽裝或罐裝飲品，避免杯裝飲品；

7. 可邀請朋友或熟悉的人為伴，亦可預先安排一名只喝少量甚至是滴酒不沾的友人同行，請他保持清醒以方便照顧其他喝醉的同伴；

8. 參與派對或外出慶祝的市民，務必小心保管個人財物；以及

9. 如安全受到威脅，應在可行的情況下高聲求救及致電999報警。

據濱崎真緒的社交平台帖文稱，「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人早前接受《香港01》訪問時透露，Mao昨晚先在灣仔一間餐廳完成DJ工作後，應一名「大客」邀請，轉場至尖沙咀一私人處所（俗稱「私竇」）打碟。Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒，他們一度以為是普通Cocktail（雞尾酒）。

Mao飲下涉事飲品後，如常上台繼續打碟，完成表演後即不支暈倒，更開始抽筋「郁唔到」，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警及將其送院。經理人報稱，MAO被送入深切治療部，院方為其進行毒理化驗後，證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，他希望警方可盡力調查。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Threads圖片）

據了解，今日凌晨約1時半，濱崎真緒在任職DJ的灣仔酒吧下班後，前往尖沙咀麼地道另一場所，期間曾分兩次飲下3杯威士忌；及至凌晨約3時半，一名陌生男向她遞上一杯疑似橙汁飲料，她喝下後便感到神志不清，事後留意到杯中有白色粉末狀沉澱物。

濱崎真緒由救護車送院。（濱崎真緒Threads圖片）

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