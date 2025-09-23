直銷公司職員為滿足私慾　迷暈3女同事後為其換衫傾偈　判囚27月

直銷公司Nu Skin的時任男職員，逾十年前藉機叫女同事到其家，或與女同事一同出差時，在飲品落藥，把女方迷暈後，聲稱為她們換衣服及傾偈。有女事主曾向公司投訴，被告遭上司質問下自稱是易服癖，又稱只是想滿足其換衫慾望，並無性侵同事。後來有事主發現公司有其他女同事亦有類同經理，最後決定與其他受害人一同報警。被告早前經審訊後被裁定罪名成立，案件今(23日)在區域法院判刑，法官練錦鴻指被告侵犯他人身體自主權，同時濫用成員身份破壞誠信，判監27個月。



被告潘迪偉（43歲，商人），案發時在直銷公司Nu Skin工作。他經審訊被裁定3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪成。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位等地方，非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、何及周。

被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

多名事主均有被迷暈經歷

多名疑曾遭被告迷暈的女事主，審訊時均有出庭，她們均曾在同一直銷公司工作，並與被告是同期的同事。有事主獲邀到被告於廣播道的住所被下藥，亦有女事主與被告一同到內地公幹時出事，眾事主疑遭迷暈前，均曾喝過被告給她們的蔘茶或水，之後失去意識或記憶。

歐姓事主洗澡時暈倒

歐姓女事主稱她在被告家中喝過參湯後，洗澡時突失去意識暈倒，醒來已是第二天，驚覺自己一絲不掛睡在被睡房的床上，她以為只是健康問題而沒追究。

何事主喝水後不省人事

另一姓何事主則稱，她獲邀到被告夫婦家留宿，喝過被告給她的水後不省人事，醒來已經天光。被告指她太累，所以睡着。

周事主喝被告養生湯後昏迷兼失憶

周姓事主稱，她在2015年兩度與被告單獨到深圳公幹，喝了被告自備的養生湯後，昏迷兼失憶，她第二次醒來時發現全身赤裸，覺得有古怪而提早退房回港。周事後返回涉事酒店，並索取閉路電視片段，赫見被告攬住一個大包裹用門卡擅進其房，先後三度進出她的房間。

被告遭上線追問否認曾性侵事主

有女事主向公司投訴，被告因而遭其上線追問。庭上曾播放一段2015年的錄音，期間有人追問落藥的事，一把男聲泣稱：「我唔想傷害你哋⋯⋯」又稱在網上見到「F2」安眠藥和「我控制唔到我自己。」他又稱想滿足自己換衫的慾望，並說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」否認曾性侵對方。

指上線質問如審犯

被告自辯時稱，他遭上像「審犯」般質問，又指他：「唔出聲即係默認。」更打至他臉至其眼鏡飛脫，他覺上司已認定他有落藥，為了保住飯碗，故作出「假招認」，認在給周喝的蔘藥中落藥，又訛稱有「易服癖」及趁周暈倒後為她換了3套衫，並編造出有食安眠藥習慣，但稱這些均非事實。

官指上線近乎精神領袖裁非自願招認

練官早前裁決指，被告聲稱遭上線對質時招認，他不爭辯之餘，更是逆來順受，又特意上網找資料支持其假招認，是扭曲還偈，令人難以信納。考慮到，與被告對質的上線，是公司最資深的上線，其地位近乎精神領袖，有權力決定成員的去留，不排除被告獲告知從實招徠，可能可以繼續留在團隊，裁定被告當時非自願招認。

4事主證供可信

然而，曾作供的4名受害人的證供卻可信，她們均曾與被告獨處，並喝下被告提供的飲料之後不省人事，對之前的事沒有記憶。她們沒有作偽證的動機，與被告亦無私人恩怨，所遭遇的事絕非巧合，唯一推論是，被告在她們的飲料加料，令她們飲後感到不適，裁定被告罪成

案件編號：DCCC 89/2024