何伯向婦人噴殺蟲水　判緩刑2年　事主求賠償5萬獲賠2000元

再婚後與子女爭產成話題人物的77歲何伯何煊，今年5月與44歲第二任妻子何太，在屯門站與一名婦人口角後，何伯用殺蟲水噴射該婦人。何伯早前認被鬧「過街老鼠」後，用殺蟲水噴人，求情時又透露已與妻子已分開，錢又給子女「攞晒」，現要住老人院。案件今(21日)在屯門法院判刑，署理主任裁判官鄧少雄判刑時指，被告的感化報告指他已學會避免與人衝突，不建議感化令，判監2月准緩刑2年。



事主要求賠償5萬 官只令賠2千

此外，控方指事主認為自己因案成為「公眾人物」，傷勢用了3星期才痊癒，不夠膽踏足涉案範圍，要求被告付5萬元精神及心理賠償，但鄧官考慮未有相關醫學證據，最終下令何伯賠償事主2000元。

被告何煊（77歲，退休人士），被控於2025年5月25日，在香港新界屯門兆康路港鐵兆康站大堂D出口，襲擊女子X。

何伯何煊認向婦人噴殺蟲水，被判囚2月，但准緩刑2年，及需向事主賠償2千元。(陳曉欣攝)

何伯何太去年因上TVB節目《東張西望》而爆紅。（影片截圖）

何伯拿出一樽殺蟲水向片主噴射。（網上片段截圖）

何伯何太在港鐵兆康站內與人爭執。（網上片段截圖）

何伯被捕後稱在噴蚊

案情指，事發在下午3時許，何伯在兆康站遇到女事主X及其兒子，母子與被告互不相識。雙方其後發生爭執，何伯聽到X指他「過街老鼠」，用滅蟲噴霧噴向她。X送院治療，右前臂有紅腫和紅疹。

何伯被捕後稱只是「噴蚊」，後於錄影會面承認一時衝動犯案，並稱他擔心被騷擾，今年5月起攜帶殺蟲水外出自衛。

一時火起才犯案

辯方求情時透露，被告第一任妻子去世後，娶了年輕他卅載，現年44歲的妻子葉秀定，惟之後兩人經常被陌生人指指點點和講閑話。本次事件中，事主無故鬧他們夫婦是過街老鼠，又用手機拍攝，何伯一時火起才犯案。

現要住老人院靠綜援維生

辯方又稱，何伯現已與妻子分開，積蓄又遭兒女「攞晒」，目前要住老人院，靠綜援維生。他對事件感到後悔，已得到教訓，不會重犯，冀法庭判罰款。

案件編號：TMCC 1347/2025