濱崎真緒遭落藥｜fb報平安：清醒留院觀察　為經理人情急罵人致歉

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），今日（11月1日）凌晨時份在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，需報警送院；其經理人稱，濱崎真緒體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



事發後，其經理人一度情緒激動，在街上責罵夜店女負責人。及至今日（11月1日）下午5時許，濱崎真緒（浜崎真緒）於在社交媒體發文報平安及致歉。

濱崎真緒昨日在灣仔酒吧打碟的照片。（讀者提供圖片）

帖文內容如下：

「這次事件令大家非常擔心，實在十分不好意思。

目前已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。

希望今次事件不會影響到尖沙咀夜店。明白事件其實與該負責人及店家並沒有直接關係；經理人當時因情急而責罵店方負責人，對此深感抱歉。

由於事件已交由警方處理，有關今次事件的詳情，將不再作任何評論。」

濱崎真緒在FACEBOOK上發文報平安。

濱崎真緒送院前神志不清，經理人一度責罵夜店女負責人。（片段截圖）

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人早前接受《香港01》訪問時透露，Mao昨晚先在灣仔一間餐廳完成DJ工作後，應一名「大客」邀請，轉場至尖沙咀一私人處所（俗稱「私竇」）打碟。Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒，他們一度以為是普通Cocktail（雞尾酒）。

Mao飲下涉事飲品後，如常上台繼續打碟，完成表演後即不支暈倒，更開始抽筋「郁唔到」，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警及將其送院。經理人報稱，MAO被送入深切治療部，院方為其進行毒理化驗後，證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，他希望警方可盡力調查。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

據濱崎真緒的社交平台帖文稱，「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第23條指，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用，或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Threads圖片）

濱崎真緒由救護車送院。（濱崎真緒Threads圖片）

↓↓濱崎真緒↓↓

