濱崎真緒疑遭落藥｜成為新香港人半年　奧蘇利雲同經人才計劃來港

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒，今日（1日）凌晨在尖沙咀麼地道私人派對打碟，期間飲下懷疑遭人落藥的疑似橙汁後神志不清，體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份，送入深切治療部。濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經人才計劃來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。



英國桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）2024年申請入境處的優秀人才入境計劃來港獲批，轟動體壇。經同一計劃來港的亦包括世界級桌球手卓林普、羅拔臣、傳奇桌球手占美韋德。優才計劃目的吸引高技術人才或優才來港定居，獲批准申請人毋須在來港定居前先獲得本地僱主聘任。



日本知名前女優濱崎真緒萬聖節（10月31日）在夜場工作期間，疑慘遭人「落藥」，送院後被驗出其體內對4種藥物呈陽性反應，須入深切治療部（ICU）留院。（facebook@浜崎真緒）

日本知名前女優濱崎真緒萬聖節（10月31日）在夜場工作期間，疑慘遭人「落藥」，送院後被驗出其體內對4種藥物呈陽性反應，須入深切治療部（ICU）留院。（facebook@浜崎真緒）

濱崎真緒疑遭落藥入ICU 據悉驗出「Happy水」等毒品

據了解，今日凌晨約1時半，濱崎真緒在任職DJ的灣仔酒吧下班後，前往尖沙咀麼地道另一場所，期間曾分兩次飲下3杯威士忌；及至凌晨約3時半，一名陌生男向她遞上一杯疑似橙汁飲料，她喝下後便感到神志不清，事後留意到杯中有白色粉末狀沉澱物，最終報警送院。她之後在社交平台公布消息。

濱崎真緒經理人向《香港01》透露，濱崎真緒應邀前往尖沙咀一處「私竇」打碟，期間玩「大話骰」輸掉，喝下懷疑被人「加料」的甜味飲品，其後身體抽搐「郁唔到」，更一度出現幻覺，據悉醫院在其體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。經理人續指，濱崎真緒需在深切治療部留醫，今早回復清醒後透露，涉事飲品杯底殘留明顯粉狀物，非常可疑。

濱崎真緒疑遭落藥入ICU驗出毒品。（FB@浜崎真緒）

濱崎真緒之後在社交平台表示，事件令大家非常擔心，感到十分不好意思。目前已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

苦練廣東話拍劇 早年定居元朗方便更新簽證

濱崎真緒今年4月在社交平台公布成功獲得香港身份證，成為「新香港人」，並住在元朗。她在貼文表示「我今天開始是一個從新認識香港的日本人。多多關照」。她透露，香港賺錢相對較多，加上欣賞地理優勢佳，方便去其他國家登台，縮短飛行時間，故決定定居香港。

不過，她身份證姓名五個中文字，而非濱崎真緒。有網友推測她使用「京野恵理奈」的名字，濱崎真緒笑言自己叫「進擊的海膽」。

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

至於為何住元朗，原來早期來港工作時，靠短期工作簽證，每3、4日便要出境一次，住新界北上深圳出境就方便不過，再折返香港更新簽證。

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

取得「新香港人」身份半年，母語是日語的濱崎真緒苦練廣東話，近期播出的電視劇《你的保安 李寶安》她亦有參與，全廣東話對白。

濱崎真緒不時在社交平台寫中文，邀請市民推介本地美食及玩樂好去處，「我不管你們對香港有什麼意見，我是一個剛到香港的外國人。大家只需要把香港最好的一面給我看。有什麼好食，有什麼好玩。請給我介紹」。

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）

入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」。（入境處IG）

奧蘇利雲「優才計劃」來港定居 欣賞有好稅制和美食

經優才計劃來港的，包括7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲。他2024年獲批來港成為香港居民。入境處處長郭俊峯曾訪問奧蘇利雲，當時對方指希望為香港做些事，很高興可以在香港定居。奧蘇利雲透露之前在港逗留一段長時間，經歷了很多好時光，認識不少朋友，很享受在港的時光。他稱香港桌球十分受歡迎，對外國人而言有很好的稅制，認為香港的美食和文化是理想居住地。

入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」宣傳立法會選舉。（入境處IG）

奧蘇利雲更大讚若想有美好生活，便一定要來香港。他希望未來為香港做些事，在港享受食物、放鬆生活，在港打桌球，與朋友聚會等。喜愛跑步的他試過在港參加「香港世界桌球大師賽」期間，到訪本港三條跑步路線，大讚香港郊野景色優美且方便到達，使他流連忘返，更笑稱「不想回家」。

有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

英桌球「白旋風」韋德做香港人 擬辦桌球學校

除了奧蘇利雲、卓林普、羅拔臣，有「白旋風」之稱的傳奇桌球手占美韋德，早前亦透過優秀人才入境計劃，成為香港人，取得香港身份證。韋德表示，計劃在香港開設桌球學校，培育本地桌球精英。他曾於1991年參演電影《龍的傳人》，在戲中與周星馳同場打桌球，他特意提到該片，稱希望與「老朋友」敍舊。

有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

優秀人才入境計劃基本資格

年齡：18歲或以上

財政要求：必須證明能獨力負擔其本人及受養人（如有）居港期間的生活和住宿，不需依賴公共援助

良好品格：不得有任何在香港或其他地方的刑事罪行記錄或不良入境記錄

語文能力：須具備良好中文或英文的書寫及口語能力（中文口語指普通話或粵語）

基本學歷：申請人必須具備良好學歷，一般要求為具備由認可大學或高等教育院校頒授的大學學位。特殊情況下，能附以證明文件的良好技術資歷、可證明的專業能力及／或經驗及成就亦可獲考慮。