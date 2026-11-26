今日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，火災令168人離世。廣福公園現場聚集接近逾百人，有大批市民、死者家屬及宏福苑街坊到場獻花，當中有合十雙手哀悼、亦有人不禁落淚。直至接近下午5時開始，由於整個休憩處地面放滿鮮花，民安隊人員協助收起整理花束，將部份花放入膠箱，再移到附近草地。



政府晚上發新聞稿指，留意到不少市民就大埔宏福苑火災事故，自發前往宏福苑周邊獻花，表達追思。由於現場鮮花數量眾多，故以膠箱暫時放置部分花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間。其後亦會將逐步把相關花束和物品，移送至宗教場所存放，延續各界對逝者的追思。



民安隊到場協助收起花束放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續致意。（夏家朗攝）

政府發言人表示，早前由於宏福苑現場鮮花數量眾多，考慮到傍晚可能有較多市民前往獻花，故以膠箱暫時放置部分花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間，方便市民繼續獻花表達心意，確保市民的每一份心意均得到尊重。

隨着悼念花束和物品漸多，為妥善保存各界的悼念心意，以及騰出更多空間予繼續到來致意的市民的花束，亦保持場地的整潔和秩序，特區政府將逐步把相關花束和物品移送至宗教場所存放，延續各界對逝者的追思。

民安隊到場協助收起花束放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續致意。（夏家朗攝）

下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集接近逾百人。（夏家朗攝）

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