童樂居虐兒案｜警再拘8人累計14人　受害幼童增至26名

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒事件再有新進展，繼早前6名職員被捕及被控虐兒後，消息指警方今日（7日）再拘捕8名職員，至今累計14人落網。據悉，被捕人士為幼兒所的育兒工作員，警方早前就事件成立專案小組，檢視「童樂居」旺角會址長達約4萬小時的閉路電視片段，警方今日發現再多6名幼兒懷疑曾經被虐，累計有26名受害幼童。



消息指，西九龍總區刑事部人員早前就事件成立專案小組，組內有20多名成員，每日花10小時以上，翻查長達約4萬小時的閉路電視片段，發現於去年11月中旬開始，有職員懷疑虐待所內幼兒，其駭人虐兒手法包括大力掌摑幼兒、粗暴拍打他們頭部、由膝蓋高度位置將幼兒扔砸在地上、抓住幼兒身體再拋向牆身。

經連日調查後，警方再鎖定8名育兒工作員工，涉嫌有份虐待院內幼兒，於今晨至晚上時段先後將他們拘捕及帶署調查，至今警方就本案合共拘捕14人。至於受害幼童則再增6人，年齡介乎1歲半至3歲，累計26名幼童被虐待，警方已接觸全部幼童並安排他們到醫院接受檢查。警方調查工作仍在進行中，不排除會拘捕更多人。

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事發於上月17日，一名居民目擊有人在校內操場虐兒，遂通知院方管理層，警方翻查閉路電視後，發現幼兒們分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身體紅腫及瘀傷。西九龍總區重案組經調查後，早前已暫控6名女子（年齡介乎23至44歲），涉嫌「對所看管兒童或少年襲擊（虐兒）」罪。

事件發生後，該會總幹事蘇淑賢表示，已將懷疑虐兒的職員停職。而香港保護兒童會則在周二（4日）宣布，已通過成立獨立檢討委員會，全面審視「童樂居事件」及機構管理與運作，並會在月底前就事件提交檢討報告。