詐騙營｜被捕集團主腦為23歲大專生　負責操控手下搵「豬仔 」

港人被騙「賣豬仔」往東南亞案件，警方日前拘捕3男2女，集團主腦之一的23歲男子，為一名大專學生，修讀專門照顧病人的護理知識，背後卻操縱一個冷血殘忍的行騙集團，高薪厚職引誘港人前往東南亞為奴為婢，任人宰割。



被捕3男2女（17至51歲），兩名骨幹成員分別姓張（23歲）及姓馬（30歲），他們的角色是操控手下招攬受害人，馬報稱無業，張則是學生，家住離島。據悉，張為大專學生，專攻護理相關科目。另外被捕者中最細的為17歲姓胡女子，她報稱是髮型師。

消息又稱，警方接獲36宗求助個案中，當中有32男4女，其中求助港男年齡介乎20至40歲，大多從事基層工作及無業，疑因生活所逼，難抵騙徒的聲稱的「甘詞厚幣」利誘，前往東南亞工作，結果慘遭禁錮勒索及協助行騙。據悉，他們當中部分人有案底及黑社會背景。目前被困在東南亞的「豬仔」，大部份身處在緬甸及柬埔寨等國。