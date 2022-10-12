長沙灣太空艙｜放蛇直擊一屋12艙如停屍間　單位呎租超西九四小龍

港人悲歌！近年經濟不景，股市樓市齊下滑，但基層生活水平卻同樣向下流，生活逼人下居住空間不斷收窄，從蝸居、劏房，到近日興起的月租「太空艙」床位，設計看起來雖然充滿高科技太空感，實質卻只是另類「棺材床位」，排列開來更似「停屍間」。

《香港01》記者放蛇直擊「一屋12個太空艙」的單位，經翻查樓盤網站「夾價」，發現該12個艙如全數租出，月收可逾3萬元，租金是同幢大廈同類單位的3倍，呎租更較區內著名私人屋苑「西九四小龍」高至少約20%。

該單位早前在出租物業的社交網站專頁發文招租，附上的照片顯示一屋有4個太空艙，標榜適合做宿舍，4人合租每月9,800元，網民狠批業主賺到盡，又謔稱「瞓棺材都要咁貴」。惟記者到場放蛇參觀單位，揭發屋內原來另有乾坤，當中涉及懷疑僭建，而除了照片上的4個艙，另一邊再有8個艙，即合共12個艙可出租。單位裝修簡陋，附設3個公用廁所、狹窄的廚房及共享空間，放租者更表示「當一張床咋嘛」、「好過租劏房」，說穿了是利用違法的僭建空間牟取暴利。



長沙灣有單位早前在出租物業的社交網站專頁發文招租，附上的照片顯示一屋有4個太空艙，標榜適合做宿舍，4人合租每月9,800元，（fb專頁截圖）

《香港01》記者聯絡到放租的陳先生，經對方查問性別及職業後才「過關」，記者約時間後放蛇參觀單位。見面當日，陳先生帶記者到長沙灣昌華街41至51號昌暉大廈2樓1個單位，甫入大門就見旁邊放有8個太空艙，目測太空艙尺寸大約長6呎3吋，闊3呎4吋，高3呎。陳先生介紹太空艙配套指，「有燈、有抽氣、有充電、有滅火筒」，月租索價2800元。入口盡頭轉右則是走廊，走廊通道狹窄，有3個比公廁略大的獨立廁所，設有花灑及抽氣扇。

單位內有一處共享空間，放了一張摺枱及數張椅子，旁邊是廚房。共享空間有2排儲物櫃。不過，單位更深處另有乾坤，只見儲物櫃後面放置了4個太空艙，尚未有人租用，那正是網上招租的單位。

對於網民批評太空艙單位是「賺到盡」、「如瞓棺材」，談話間陳先生形容網上的留言「誇張」，並對此不服，「啲人淨係諗，呢度點住啊？個問題你唔係24小時喺裏面，當一張床咋嘛，根本就係」，更直指「好過租劏房，至少唔使廁所喺廚房入面」。最後更向記者推銷，若有4人同時入住則可享「9,800元優惠價」，水電煤、管理費全包無雜費。

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太空艙全租出收入是同類單位3倍

據樓盤網站及地產舖，昌暉大廈同類型的單位月租約為9,800元至11,500元，但太空艙單位的12個床位若以每個2,800元租出，業主每月租金收入可高達33,600元，收入是同類單位租金的3倍。

圖則顯示單位僅239呎 體感面積大得多

翻查樓宇建築圖則及樓盤網，太空艙單位的實用面積約243呎，而標準的羽毛球場約為879呎（81.74 平方米），換句話說，上址面積不到3份1個羽毛球場，竟可放置12個太空艙、3個廁所兼有共享空間和廚房？似乎並不合乎常理，而記者參觀的單位體感面積較圖則顯示資料大得多，且與建築圖則的格局有多處不吻合。記者經過詳細調查後揭開驚人真相，原來單位疑在330呎平台搭建僭物再出租，涉嫌違反條例。

呎租貴過「西九四小龍」至少20%

如以業主在網上標榜實用面積595呎算（屋內面積加平台僭建物範圍），以每月收租33,600元計算，呎租高達56元。

記者查看大型租樓網資料，被喻為「西九四小龍」的昇悅居、宇晴軒、泓景臺及碧海藍天，實用面積約600呎的單位，每月租金介乎22,800至28,800元，即每租約38至45元不等。劏房愈劏愈細，呎租卻暴升，太空艙單位的呎租超越區內名牌屋苑至少約20%。

（28House.com）

長沙灣太空艙放蛇系列報導（一）：一屋12艙賺到盡 租金可比同類單位多賺兩倍 單位呎租超西九四小龍

長沙灣太空艙放蛇系列報導（二）：業主涉平台僭建 243呎單位變近600呎 民政署：無床位寓所牌照

長沙灣太空艙放蛇系列報導（三）：單身人士上樓難 貪太空艙乾淨企理 惟租金偏貴

（香港01製圖）

（香港01製圖）

淘寶買太空艙3,380元人民幣起 附「一條龍服務」

近年香港愈來愈多太空艙單位，到底太空艙需要多少成本？根據中國網購平台淘寶，最便宜的單層太空艙約3,380元人民幣（約3,750港元）。記者找到疑似同款的太空艙「夢幻回到未來智能豎艙」，聲稱材質採用防火阻燃級ABS（樹脂），利用金屬鋼型材作主結構。

我們以買家身份查詢，店家回覆指，若要購買12個太空艙，價錢約為39,600元人民幣，運費4,500元人民幣，總花費折合約49,000港元，就可以直接把太空艙送到指定地址樓下。至於組裝方面，賣家有提供安裝的教學影片及圖紙。賣家亦可按買家要求，做成不同的電源插頭，不用額外收費，並且供售後服務，標榜「質保兩年，終身維護」。