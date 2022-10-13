長沙灣太空艙｜業主未遵清拆令遭三度檢控　署方近日上門視察不果

長沙灣一個屋內面積243呎的舊樓單位，被僭建改裝成太空艙宿舍出租。《香港01》記者「放蛇」揭發業主涉嫌在平台僭建組合屋，經營太空艙，令「實用面積」由屋內的243呎擴展至平台合共近600呎，若12個艙如全數租出，月收可逾3萬元，租金是同幢大廈同類單位的3倍，呎租更較區內著名私人屋苑「西九四小龍」高至少約20%。



屋宇署昨（12日）回覆《香港01》查詢，早於2015年向涉事單位的業主發出清拆令，惟有關業主沒有於指明的期限清拆有關僭建物，屋宇署遂在2016年至2022年間三度對其提出檢控，有關業主亦分別被法庭定罪及判處罰款。不過，屋宇署日前到上址視察未能進入單位了解情況，屋宇署指會繼續跟進調查及有關清拆令的遵辦情況。



屋宇署收到記者查詢後，周一（10日）到涉事單位拜訪，惟無人應門。（HK01記者攝）

一個太空艙單位早前釋出4個艙在Facebook專頁放租，稱4人同時入住則享用「9,800元優惠價」。《香港01》根據相關資料聯絡到放租人陳先生，並到長沙灣昌華街41至51號昌暉大廈2樓的單位參觀，發現一個「243呎」的單位竟放置了12個太空艙及、3個廁所、更有共享空間。

（香港01製圖）

記者翻查樓宇建築圖則，發現該單位未連平台的實用面積約243呎。不過，樓盤網有兩個租盤的地址及單位格局，與太空艙單位完全脗合，放盤聯絡人的電話亦與陳先生相符，而租盤資料顯示，單位的實用面積則達595呎。記者實地參觀時，亦發現單位相關闊大，內部格局與建築圖則有多處不脗合。記者其後從外觀察單位的外貌情況，發現平台建有由綠色帳幕蓋住的長方形構築物，與單位內觀察得到的情況脗合。

由拍攝大樓外貌所見，2樓的平台（圖右）依然建有一個由綠色帳幕蓋住的長方形構築物。（香港01記者攝）

屋宇署三度檢控業主 定罪及判處罰款後未清拆

記者日前（7日）就單位懷疑僭建一事向屋宇署查詢，屋宇署昨（12日）回覆指：

「根據記錄，本署並沒有接獲涉事單位改裝及加建工程的申請記錄。本署於2015年向涉事單位的業主發出清拆令，着令其清拆位於該單位平台的搭建物。由於有關業主沒有於指明的期限清拆有關僭建物，本署分別於2016年、2020年及2022年對其提出檢控，有關業主亦分別被法庭定罪及判處罰款。」

屋宇署收到查詢後，早前（10日）派員到上址視察，惟指未能進入單位了解情況，因此留下便條，要求單位的業主或住戶安排屋宇署人員入屋視察，會繼續跟進調查及有關清拆令的遵辦情況。

屋宇署指，根據《建築物條例》的規定，任何涉及私人樓宇及土地上的建築工程（包括在現有樓宇改動及加建），除非符合《條例》第41（3）條有關豁免審批工程的規定，或屬於可透過「小型工程監管制度」的簡化規定而進行的小型工程，有關人士在展開建築工程前，均須要向屋宇署呈交建築圖則，獲得批准後才可以進行，否則有關工程均屬違例建築工程。至於在私人樓宇內進行符合《條例》第41（3）條不涉及建築物結構的豁免審批工程，在進行之前不需要任何審批。不過，這類工程仍須需遵守相關《建築物規例》所訂的建築設計及建造標準。



業主在展開工程之前，應先徵詢建築專業人士的意見，評估有關工程的可行性及是否有違規及須要按照《條例》的有關規定方可進行。



放租人前後矛盾認業主 稱將清拆僭建物

記者本周一（10日）曾表明身份致電陳先生，他否認自己是業主，更自稱是地產代理，當被問到僭建及違例問題，他回應「咁我幫唔到你喇」，「僭建關業主事，邊關我事嘅呢」。記者追問陳先生代理放租違規物業，會否觸犯法例，陳先生笑著反問，「我淨係收佣咋嘛，點樣上身呢？」

記者翌日再致電陳先生，他終於承認是業主，指「嗰（平台僭建物）到將會清拆」。記者進一步追問預計清拆日期，即遭陳先生掛掉電話，未再回應。

大律師：十幾廿年未清拆我都見過 批僭建者「博大霧」

《香港01》就僭建及經營無牌床位寓所等法例向大律師陸偉雄查詢，他指若屋宇署判斷該僭建物違規，會向業主發出清拆令。不過，根據陸偉雄自身經驗，屋宇署會視乎僭建物的面積、重量、物料等因素考慮，除非有即時危險，否則甚少強制執行清拆令。

陸偉雄直指很多業主即使收到通知亦會「博大霧，不了了之」，若無視清拆令，屋宇署會將其釘上樓契，不過他續指「香港好多人唔介意照買有僭建物嘅樓」，所以不少僭建物十多年仍未清折，直言做法不理想。

單位一屋12艙 疑違《床位寓所條例》

此外，根據《床位寓所條例》，如果單位內有12張或以上的床位出租，就需要申請床位寓所牌照，否則有可能獨犯法例。記者放蛇當日，曾查問單位是否一切合法，有沒有觸犯條例，陳先生否認，指「冇㗎冇㗎，乜都冇」。

《香港01》向民政事務總署查詢，收到回覆指涉事地點未獲簽發任何床位寓所、酒店或賓館牌照，會就該地點有人涉嫌經營無牌床位寓所、酒店或賓館的情況，牌照處會進行跟進調查。

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