14歲濰仔日漸康復　年廿九行花市食團年飯　新年只願一家平安健康

14歲少年濰仔去年11月晚上在元朗青山公路灰沙圍散步時，遭私家車撞傷一度命危，憑著驚人的意志力，他終於戰勝死神，除夕夜更獲醫生批准出院。濰仔出院至今約20日，一直勤做訓練，身體狀況大有改善，行路不再腳震震，年廿九（20日）他與母親一同行花市，其後回家食團年飯。

這一年彭家經歷高低起跌，幾經波折，一家三口可以齊齊整整食一頓團年飯，已是新年最大的禮物。彭太感恩道：「多謝老天爺畀個機會阿仔，醫生救咗阿仔，可以返嚟同我哋食飯。」而濰仔亦深深體會到要珍惜身邊人，他笑言新一年沒有什麼宏大的願望，只想一家人平安和健康。



濰仔在大門貼上「身體健康」四字時，直言最大心願就是身體健康。（黃學潤攝）

14歲少年彭利濰（濰仔）因車禍留院近60日，除夕夜終獲醫生批准出院，其後一直在家休養，身體逐漸恢復。《香港01》記者於年廿九（20日）再次探望濰仔，他表示身體狀況已大為改善，盆骨雖仍有少許「哽住哽住」，但行路不會再腳震震；惟顱骨受傷的位置，洗頭時尚有些微不適。訪問期間，濰仔與父親忙於家中張貼揮春，增添新年氣氛。當濰仔在大門貼上「身體健康」四字時，直言最大心願就是身體健康，並感慨良多說：「好想好似以前啲日子咁，可惜已經返唔到去。」記者聞言連忙安慰，鼓勵濰仔繼續努力。

濰仔原定下午會到天水圍一間診所做物理治療，但想到與母親從未逛過花市，故趁著覆診前的空檔，忙裏偷閒，前往元朗東頭工業區遊樂場年宵市場逛花市行大運。由於濰仔尚未完全康復，彭太不願兒子過度操勞，所以一直用輪椅推著他四處逛逛。

彭太一直用輛椅推著濰仔在年宵市場四處逛逛。（楊嘉朗攝）

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兩母子一邊行一邊討論各種花卉的特色，並拿起手機拍照留念。濰仔看到桃花時，即笑言要買來催旺人緣，但彭太即指家中已有劍蘭，無謂浪費金錢。濰仔無奈道：「第一次嚟，無得買桃花返屋企有啲可惜。」二人一時説説笑笑，一時又鬥氣互窒，關係非常融洽。聽落簡單的對話，經歷過車禍，才感受到珍貴。逛花市時，有市民認出彭太及濰仔，亦有停下來打招呼。

記者發現濰仔行花市時，手機不離手，經常檢查WhatsApp訊息，細看之下，原來他正在閱讀中史試題，認真好學。濰仔解釋，因受傷入院近兩個月，學業已落後不少，因此會主動WhatsApp聯絡中史老師，要求對方出試題作練習。他出院初期更擔心功課落後太多，有可能要「留班」，但校長對於他「升級」或「留班」持開放態度，主要視乎他的意願，濰仔笑言：「梗係想升班啦！」

在家休養的日子，濰仔也沒有荒廢學業，為盡快追趕課程進度，他勤力自修，每當遇到困難就WhatsApp老師問功課。濰仔現就讀中三，9月升中四將要面臨選科的難題，他向來對中史有濃厚興趣，選修中史科自不待言，但這段日子，他不時上網了解經濟學，也漸漸對此學科產生興趣，近期也開始向校內的經濟科老師請教問題，他更向記者分享對最低工資的看法，說得頭頭是道。他表示想向文商科發展，故決定選修中史及經濟。

而為了盡早重返校園，濰仔每日都按照屯門醫院物理治療部的指引，早午晚在家中做下肢運動，以鍛鍊大腿股四頭肌等。訪問期間，彭太不時提醒濰仔注意坐姿及訓練的姿勢。彭太指，濰仔要定期接受物理治療，無奈公院安排的治療每三星期一次，次數少，擔心拖延康復進度，故早前決定到私營診所加強訓練，現時星期一、三、五下午都會「加操」，診所方面得知濰仔是車禍的傷者，亦給予優惠價，令彭太非常感謝。

這一頓團年飯簡簡單單三個餸，但最重要是一家三口齊齊整整共晉晚餐。（梁偉權攝）

今年彭家提前在年廿九食團年飯，濰仔做完物理治療後，彭太隨即埋首準備晚餐，她坦言這段時間四處奔波，忙個不停，只為兒子盡早復元，「佢康復得快啲、好啲，我以後就唔使咁辛苦」。這一頓團年飯雖然簡簡單單三個餸，但最重要是一家三口可以齊齊整整共晉晚餐，彭太感恩道：「多謝老天爺畀個機會阿仔，醫生救咗阿仔，可以返嚟同我哋食飯。」而濰仔一度在生死邊緣徘徊，經此一役，他深深體會要珍惜身邊人，他表示新一年其實沒有什麼宏大的願望，只想一家人平安和健康。

事件回顧



事發於2022年11月7日晚上，14歲濰仔用膳後，在元朗青山公路灰沙圍獨自散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，導致頭部及盆骨重創。肇事私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀。警方經連日追查後，拘捕涉案28歲男司機、其女友及一名男同黨，涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」及「妨礙司法公正」等罪名，案件已經提堂。

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