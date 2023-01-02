14歲濰仔戰勝死神終回家　新年願望「雙親幸福」：多謝醫生救返我

新一年送舊迎新，2022年對於濰仔一家而言是又悲又喜的一年，悲的是他兩個月前，即去年11月晚上在元朗青山公路灰沙圍散步時，突遭一輛私家車撞傷一度命危，被送往深切治療部和死神搏鬥，令雙親和全校師生擔心不已；喜的是除夕夜前夕（30日）傳出好消息，濰仔憑着頑強意志，留院近60天後終可出院，回家和家人團聚，安坐家中坐一口媽媽靚湯，全家齊齊整整共迎2023新一年。

濰仔形容是次意外好似「發咗幾場夢」，只能自歎倒霉，坦言擔心影響學業，但他仍然保持樂觀，祝願新一年「身體健康，雙親開心幸福」，甚至打趣笑言希望自己自此「財運緣份會好啲」。他亦藉今次機會「特別多謝父母，媽媽好頻撲，多謝途人（報案）救返我條命、多謝醫護、各位關心我（濰仔）嘅同學、老師」。



濰仔在車禍中多處地方受傷，接受過多次手術，頭髮因而一度剃光，右邊盤骨位置現時仍然感到疼痛，但他在醫院接受物理治療，而且堅持用枴杖走路，只是希望早日行動自如。（彭太提供影片截圖）

14歲男童彭利濰（濰仔）在車禍中多處地方受傷，接受過多次手術，頭髮更曾剃光，身體有兩口鋼釘和鋼片，部分需要最快半年後才能移除，雖然右邊盤骨位置仍然感到疼痛，但高瘦身軀埋藏住堅強鬥志，他在醫院接受物理治療，而且堅持用枴杖走路，只是希望早日行動自如。濰仔目前已回家休養，右邊盤骨「哽住哽住」，有時需要打側睡覺，暫時仍然需要枴杖協助行走，雖然康復之路漫長，但他絕對有決心和家人走下去。

濰仔能出院回家與父母過新年，已是最好的新年祥物。（朱永倫攝）

濰仔和父母一家三口今晚（2日）接受《香港01》訪問，當中濰仔表現精神健旺，不改幽默本色，並表示昏迷接近兩周，「發咗幾個夢……（夢見）隻腳受咗傷，瞓咗喺床上，聽到老師同同學把聲」，相信母親當時播放打氣錄音。

由深切治療部轉往骨科醫院，濰仔曾向醫生笑言「唔想住院住到2023年」，經醫生評估後，去年12月30日除夕夜前夕獲准出院，「無諗過自己咁快可以咁快出院......多謝醫生咁叻救返我」，父親提醒濰仔亦要多謝途人報案，「絕對救返我條命」。

濰仔特別想向父母表達謝意，「爸爸年紀大，但都每星期探兩次」，至於母親，「多謝媽媽每日嚟探我，買麥當勞嘢食畀我，煮飯畀我，間唔中抹下身」，明白「媽媽好頻撲」，由於甦醒後一度插喉，加上醫院伙食一般，目前最想「放肆」享受美食，包括母親烹調的臘腸、蕃茄蛋和薯仔炆豬，甚至想和母親外出食日本拉麵。

濰仔現時每星期仍然要進行物理治療，「希望身體盡快康復，有機會返學校見同學，繼續出去玩」，但是醫生吩咐休養一至兩個月，明日（3日）開學都不會返校，濰仔形容自己「內出血等於內傷，要慢慢恢復元氣」。他對事發一刻「斷片」，即失去當時記憶，但望見自己受傷和手術疤痕，傷疤長長，都會自歎倒霉，「點解咁黑仔？前一日去迪欣湖玩，醒返住醫院，又有後遺症」，加上擔心未能追及學業進度，可能需要留級，而且說話比以前稍慢，可能影響日後辯論比賽表現，直言「想喊」。

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濰仔發生意外後，其就讀的元朗公立中學校長、老師和同學寫上心意卡、手摺祝福紙鶴和星星，甚至收到來自不同國家的人士寄出打氣信，濰仔得到身邊親朋好友的鼓勵，表示非常感動，當中較有印象的是一名小學同學祝福他往後過多86次生日，換言之，對方祝願他長命百歲；甚至另一位男性好友寫字太過工整，被醫護人員以為是其女友的手筆，校長、同校同學、中三同班同學，以及好友都有前來探病，令到濰仔展露笑容，甚至感動相擁。住院期間，濰仔接受香港紅十字會醫院學校的授課，以免學業受到影響。

去年一度在生死邊緣徘徊，最終趕及在新一年之前出院回家，濰仔保持樂觀態度，祝願新一年「身體健康，雙親開心幸福」，甚至打趣笑言希望自己自此「財運緣份會好啲」。

彭太見到愛子「行到路、諗到嘢、寫到字」，而且沒有失憶，她感到感恩，亦多謝傳媒報道，以及報案人救命之恩，很想親口和對方道謝，回想自己每次探病，兒子仍然昏迷，於是向他輕聲說「阿仔跟返爸爸媽媽生活，唔好去第二度」，加上眾人集氣，形容愛子「條命仔係大家撿返嚟」，由於兒子仍然服食止痛藥，不清楚日後有否嚴重後遺症，她都會感到擔心，坦言有陰影。

聽到母親說到此時，濰仔立即安慰下次覆診時詢問醫生，一家人開始重新生活，彭太為愛子烹調「靚湯」，濰仔乖乖飲湯食湯渣，當他入房想取物件時，彭太立即詢問「夠唔夠力？唔夠力，媽咪幫你」，盡顯母親愛子關懷。

濰仔與媽媽關係一直良好，他受訪期間「多謝媽媽每日嚟探我，買嘢食畀我，煮飯畀我，間唔中抹下身。」（彭太提供圖片）

事發去年11月7日晚上，濰仔用膳後，在元朗青山公路灰沙圍獨自散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創。肇事私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀，警方經連日追查後，拘捕涉案男司機、其女友及一名同黨，案件已經提堂。

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