元朗14歲男童捱車撞手術後甦醒　母：濰仔腦部、腎臟傷勢有待評估

14歲彭姓男童濰仔本月7日晚上在元朗青山公路灰沙圍用膳後散步，突遭一名通緝犯駕駛的輛私家車撞飛十數米，重傷送院搶救，身上多處受傷，當中腦部創傷最為嚴重，當時需要插管引流，胸及盆骨多處骨折，盆骨被撞到折曲，需要安裝支架固定，情況一度危殆。經過近3星期的治療後，他在前日（21日）早上傷勢由危殆轉為嚴重，並有意識進行簡單溝通。



濰仔母親彭太今早（23日）接受《香港01》訪問，透露濰仔最新情況，彭太坦言指自己心情「已經安樂咗啲」，對她而言，兒子「條命喺返度」最為重要。但康復之路不容易，濰仔的腦部及腎臟仍雖繼續「照X光」評估傷勢，亦需等泌尿科醫生分析報告，未知未來會否再進行其他手術。



濰仔與媽媽關係良好。（彭太提供圖片）

濰仔車禍後經過近3星期的治療，於上周五（18日）完成盆骨手術，以至前日（21日）終於甦醒。彭太終於可與愛兒濰仔對話，令她十分感動，形容終於「有返啲真實感」。彭太坦言，濰仔恢復意識令她「已經安樂咗啲」，對她而言「（濰仔）條命喺返度」是最重要。至於康復進度，她指骨科醫生仍在評估盆骨手術是否成功，在醫學觀察階段，要再視乎之後能否配合特定動作，例如坐下等姿勢。

由於濰仔慘遭一輛私家車撞飛近十數米，身上除了盆骨外還有多個地方受創，康復之路絕對不容易。彭太透露濰仔的腦部及腎臟仍雖繼續「照X光」評估傷勢，亦需等泌尿科醫生分析報告，未知未來會否再接受其他手術。

彭太坦言指自己心情「已經安樂咗啲」，對她而言，兒子「條命喺返度」最為重要。但康復之路不容易，濰仔的腦部及腎臟仍雖繼續「照X光」評估傷勢。（蔡正邦攝／資料圖片）

事發於本月7日晚上，14歲男童濰仔用膳後，在元朗青山公路灰沙圍獨自散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創。肇事黑色奧迪（Audi）私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀。

警方連日追查後，上周三至上周五（16日至18日）凌晨拘捕涉案男司機、其女友及一名同黨。其中無業的男司機郭政勤於11月19日提堂，控2項危險駕駛、3項無牌駕駛、企圖妨害司法公正等共20罪，被告暫准毋須答辯，連同藏毒案押後至翌年1月13日再訊，其間被告不申請保釋。

彭太表示：「如果拉到人梗係好啦，無話開唔開心，反正拉到人有個交代。」（資料圖片）

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