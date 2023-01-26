坪洲開槍｜中3槍菲漢情況轉嚴重　警員調查時昏厥　醫生分析傷勢

坪洲發生槍擊案，涉襲警的43歲菲律賓籍男子腹部及手部被射3槍，情況一度危殆，至今日（26日）晚上傷勢由危殆轉為嚴重。而被叉頸的高級警員於調查期間突然暈倒，警方指其頸部留有紅印。

有急症室醫生分析兩人的傷勢，指腹部中槍的傷者，腹內的傷勢難以從肉眼看見，必須要進行深入檢查，因子彈進入身體後的走勢並非直入直出，而是會走向阻力最少的地方，傷及的部位及器官難以預測，不過最重要的是傷者保持清醒。至於警員被叉頸後未有即時昏厥，而是進行調查一段時間後才突然暈倒，有機會是迷走神經性昏厥，因人的頸部兩邊都有迷走神經，受壓後隔了數分鐘後，可能會突然暈倒。



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急症室醫生彭繼茂表示，一般而言，中槍傷者最重要是保持清醒，故救護員第一步須檢查其清醒程度，若傷者陷昏迷，便會有生命危險。

他又指，視乎子彈速度、角度、進出位置，而且子彈不一定會直出直入，當射向腹部時，子彈會「捐窿捐罅」走向阻力位最少的地方，可能會在體內改變方向，有機會經過皮膚、脂肪、筋膜、肌肉、腹膜、腹水、內臟如肝臟、腎臟、腸臟、神經線、大動脈、脊椎，最終受傷的內臟器官「任何人都估唔到」。他指出，處理中槍傷要先移除壞死組織，然後止血，最後是修補受損部位。

至於有警員被叉頸施襲，連開三槍後，在現場走動及調查一段時間後突然暈倒在地上。彭繼茂指出，由於人的頸部兩側有迷走神經，迷走神經被擠壓後，傷者可能會有數分鐘的清醒，然後會突發性昏厥，亦即是「迷走神經性昏厥」。

他續指，人遇到一些情況會導致迷走神經出現反射，刺激到迷走神經就會快速令心跳減慢、血壓降低，導致昏厥及不醒人事。如即時有人在旁治療，讓事主躺臥，3至4分鐘後便能復元。會刺激到迷走神經的事情包括，突然急大小二便、急於起床、處於焗促環境、溫差大、長時間站立，或者感到恐慌和受到刺激。