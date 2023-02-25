蔡天鳳碎屍案│前夫被捕時身藏巨款名錶　扣查時報稱不適送院治理

名媛蔡天鳳Abby Choi被殺肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫、前家翁、前家姑及前大伯。當中一度潛逃的姓鄺前夫今（25日）午被警方於東涌拘捕，目前被扣押在紅磡警署。據了解，姓鄺前夫潛逃時，身上藏有50多萬元現金及數隻總值大約400多萬元名錶，當中包括百達翡麗名錶。



至傍晚6時許，前夫報稱不適，要求就醫。救護員接報到場，將他送往伊利沙伯醫院治理。他身穿藍衫黑褲、黑布蒙頭及被鎖上手扣，躺在擔架床上由警員押解下進入急症室。



姓鄺前夫報稱不適，獲送院治理。（梁偉權攝）

今日下午1時許，重案組探員根據情報，在東涌發展碼頭進行埋伏行動，以涉嫌謀殺罪名拘捕一名28歲姓鄺男子，他為死者前夫。鄺男當時正打算利用水路乘快艇潛逃離開香港，故探員在他上船前拘捕。警方相信，前夫連同父親兄長，有份殺害死者，相信案件行兇動機與巨額金錢糾紛有關，4名被捕人仍被扣留調查中。而死者與前夫的一對子女，暫時由死者母親照顧。

救護車於紅磡警署戒備。（黃浩謙攝）

蔡女的前夫現時無業，其65歲父親曾於警隊任職警長，但疑因涉嫌強姦被調查，於2005年已自行辭職離開警隊。蔡女離婚後仍有情有義，願意照顧前夫一家人的生活，更安排他們居於何文田加多利山一間豪宅，該單位雖由蔡女斥資購入，但以前夫父親為掛名業主，而前夫兄長則受聘擔任蔡女的私人司機，惟近日雙方為賣買物業及業權等問題起爭執，疑有人擔心見財化水而狠下毒手。