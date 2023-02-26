蔡天鳳案│警暫控前家翁和前大伯謀殺　前家姑被暫控妨礙司法公正

28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍案，警方兩日來持續搜證，先後拘捕死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人。據了解，警方本月24日拘捕人稱「球哥」、曾任職警長的65歲前家翁、63歲姓李前家姑，以及死者的私人司機、即前大伯Anthony（31歲）。警方昨日（25日）在東涌拘捕準備潛逃的前夫鄺港智，他被捕後報稱不適，送院後仍然留醫。



警方表示，今日（26日）暫控兩名年齡分別為31及65歲的男子合共一項謀殺罪及一名63歲女子一項妨礙司法公正罪，警方本月24日拘捕該兩男一女，涉嫌與在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名28歲女子死亡。案件將於明日（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。西九龍總區重案組繼續積極調查該宗案件。

28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）