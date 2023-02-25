蔡天鳳案｜前夫一家大貪吸吮數千萬　Abby欲疏遠劈售豪宅惹殺機

大埔龍尾村發生恐佈殺人烹屍案，現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，失蹤3天後揭發遭前夫鄺港智Alex一家四口合謀殺害後，更遭碎屍烹煮。疑兇一家疑因位於加多利山、購入價為7,280萬元的豪宅業權問題而動殺機。

據悉，Abby過去一直照顧前夫全家生活，惟對方如吸血鬼般極為大貪，短短數年已在Abby身上吸吮逾數千萬元，她因而萌生疏遠念頭，希望變賣豪宅遠離對方，近日更將豪宅劈價放售，惟疑被對方察覺而狠下殺手。



被捕前夫一家四口背景曝光。（香港01製圖）

消息指，蔡天鳳在約18歲時與前夫鄺港智結婚及先後誕下2名女兒，其後婚姻破裂，但蔡女仍照顧前夫一家生活，甚至於2019年斥資7,280萬元購入加多利山物業供前夫一家居住，當時為節省印花稅等原因，由前夫父親，即前老爺作為「掛名業主」。惟去年底蔡女有意出售該物業，雙方為業權等問題爭執，疑有人擔心見財化水，加上知悉蔡女再婚產子但沒有註冊，故圖謀掠奪其豐厚資產，竟策劃殺人大計。

據了解，Abby於離婚後仍照顧前夫一家生活，惟鄺家等人貪得無厭，過去數年一直依賴Abby金錢上資助，包括生活上一切開支、要求打本做生意等，鄺家以不同借口苛索的款項高達數千萬元。面對如同吸血鬼、貪得無厭的鄺家，Abby亦萌生疏遠念頭，希望將加多利山寓所變賣套現後，並計劃於屯門另覓一處樓價約千萬元的單位，作為安頓鄺家等人，並希望藉此與鄺家人拉遠地理上的距離，避免再成為對方的搖錢樹。

而Abby與鄺所生的一對子女，據悉就讀「貴族學校」，平日有傭人照顧日常生活，支出亦相當高昂。而Abby除了經常接送往返學校，子女間中會由前家姑代為看顧，但據悉一對子女與前老爺家姑等人的關係亦不太好。

翻查資料，涉事加多利山單位於數個月前開始放售，惟叫價一直調低，於中原地產及HOUSE730等網頁上，售價更分別劈價至6,700萬元及6,300萬元，較4年前的7,280元購入價，一旦賣出亦要蝕近千萬元。