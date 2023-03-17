01獨家│葵芳閣謀殺疑兇Deran容貌曝光　中同：曾是乖仔後借錢唔還

葵涌葵芳閣周二（14日）發生謀殺案，兇徒疑用後備鎖匙進入鄰居63歲女子梁雪卿家中爆竊，其間疑遭返家的梁婦撞破，於是狠下毒手，用鐵筆將梁婦擊斃，掠走財物後逃去，警方已鎖定疑犯身份。消息指，疑兇是25歲姓伍本地男子，洋名為Deran，寄住在死者相鄰單位，在犯案後已潛逃往日本。



有Deran的中學同學向《香港01》透露，Deran少年時為人上進，「佢中學時真係好乖」，並以考入三大為目標，惟畢業後人生出現巨變，文憑試DSE分數未如理想，雖考入恒生大學，但僅入讀一年便退學。其後更經常向中學同學借錢借宿，又訛稱家人患重病、與家人關係決裂被趕出門，因屢次借錢不還，終被朋友疏遠。該同學又透露，早於數年前，Deran曾在網上被公開個人資料「追數」，有債主斥他在職場假扮是加拿大富二代，謊稱離家出走返港，然後以不同借口向人借錢，但都是有借無還。



友人透露：中學時好乖，認真向學 畢業後屢借錢唔還

該中學同學透露，疑兇Deran原本居於荃灣梨木樹屋邨，家中有兩個姐姐，中學時就讀荃灣區男校，他們在自初相認，他形容Deran中學時認真向學，為人正面，雖然不是在精英班，但仍發奮讀書，班級名次不俗，目標想考入三大，在學時更擔任班長。一眾同學老師對他印象頗佳，「佢中學時真係好乖」。

惟中學畢業後兩年，約2017年間，Deran經常以不同借口向中學同學借錢，包括家人患重病，入住私家醫院急需醫藥費、在蘭桂坊消遣期間被盜銀包等。不論是否相熟的朋友，乃至僅一面之交，Deran都會透過電話、Facebook接觸中同借錢。有中學同學被其打動借出較多金額，亦有人借出數百元，

反修例運動其間 訛稱為加拿大富二代離家出走 四處借宿

Deran的中學同學透露，Deran少年時為人上進，「佢中學時真係好乖」，沒料到畢業後開始不斷向人借錢，而且永不還錢。

直至反修例運動期間，Deran曾訛稱要遠赴加拿大升學，放假回港時與家人關係破裂，更被趕出家門，又或聲稱在蘭桂坊消遣時被盜銀包，需錢銀應急，又指要借錢住酒店，或者向友人提出在對方家借宿一宵，惟中學同學都熟知其謊話連篇，所以沒有人答應接濟。

據了解，早於3年前，即2020年3月有人在網上討論區發帖，附上對話截圖斥Deran偽裝成移民往加拿大的富二代，報稱母親吵架後離家出走，回港自力更生，惟後來失業，四處向人借錢，謊話連篇。甚至公開與Deran對話內容，及轉帳記錄，追討借款不果。

疑兇處心積慮 看準時機死者離開單位購買行兇用的鐵筆

東窗事發後，他指中學同學看見新聞報導後，「覺得震驚，但隔咗一段時間之後都唔意外」。他認為Deran「早已向熟人埋手借錢」，處心積慮犯案。消息指，Deran寄住的單位，戶主本身與死者63歲女子梁雪卿一家相熟，互相持有對方的後備門匙，Deran有時亦被獲邀請一起食飯聚會，懷疑閒談裏得知死者開設運輸公司，並將住所當作辦公室及設有夾萬，因而萌生貪念，爆竊對方住所掠財。

據悉，疑兇Deran疑有預謀爆竊，覻準死者離開住所後，隨即在附近購買鐵筆，進入涉事單位進行爆竊，最終被撞破於是殺人滅口，並掠走價值10多萬的珠寶，包括5顆鑽石戒指、1隻金手鈪、手提電話及3張信用卡。

案發單位屋內擺設整潔，客廳未見血迹，大門見藍色漆油漬，但相信與兇案無關，女死者男友未有回應記者提問。

據悉，過去與家人同住，原本在香港恆生大學就讀一年級，惟後來輟學，亦沒有工作，並開始沉迷賭波。當時其父患癌，家中積蓄原本是留作父親治病，惟因Deran爛賭欠債、曾多次遭人上門追數，家人曾為他還款20多萬元。惟有人仍沒改過自新，繼續沉迷賭博，後來更從家中偷錢，把父親的治病錢偷去，其母親終忍無可忍將Deran趕出家門，家人自2019年6月起與他再無聯絡。

當時正值反修例事件開端，Deran自稱是「手足」，在網上社交平台找人收留，在平台上認識居於葵芳閣一單位的女生，即死者鄰居的女兒。鄰居女兒原本與母親同住葵芳閣的單位，但因當時正身在英國讀書，家中可騰出空間供Deran入住，故獲母親同意後開始收留Deran。

據了解，Deran向他寄住單位的戶主母女表示，自己是城大畢業生，目前正兼職就讀護理系，並另有兼職工作。戶主女兒目前仍在英國留學，雖然在回港度假時見過Deran，但兩人只是普通朋友關係，而Deran另有女友。

▼3月14日，大批警員在葵芳閣調查▼



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消息稱，Deran的確有女友，雙方是在一個非法德州撲克賭檔認識，他向女友自稱是會計師、月入4萬元，更訛稱自己居住的葵芳閣單位是由家人購入，自己有份供款，又向女友指同居於單位的女子是其姨姨。不過，真相是他自2020年4月入住該個葵芳閣單位至今，一直沒有支付一分一毫，白吃白住。

據悉，Deran寄住的單位，戶主本身與死者一家相熟，互相持有對方的後備門匙，懷疑Deran在兩家人閒聊間，得知死者有開設公司，並將住所當作辦公室，因而萌起貪念爆竊對方住所，不料在周二（14日）下午約2至3時犯案期間遇上死者回家撞破事件，隨即狠下殺手，兇殘地以鐵筆狂扑死者頭部，致她骨折及大量流血，最終死在屋內。案件在當晚7時許被揭發，惟謀財害命的Deran在犯案後至案件曝光前的短短數個小時內潛逃往日本。案發後，Deran過去數年向不同人撒謊塑造的假身份亦逐一被識破，現時是爛賭大話王兼殺人疑犯，目前警方已通報國際刑警追緝其下落。

死者梁雪卿（中）與法團委員合照。（立案法團主席劉啟安提供）

63歲女死者梁雪卿於周二（14日）下午2時，與同居男友外出飲茶後回家，晚上男友回家時揭發她倒臥屋內，頭部受傷，明顯死亡。警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血漬；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部分個人財物則不翼而飛。警方早前交代案情時指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及通緝。案件列謀殺案處理，新界南總區重案組正調查案件。警方稍後將為死者安排驗屍，以確定其死因。

▼3月15日，探員繼續在葵芳閣調查▼

