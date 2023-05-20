沙田第一城鎖車王將解約　大爆拆帳內幕辛酸史　鎖車每架可賺$XXX

沙田第一城鎖車隊的「極速鎖車」神技早已威震全城，駕駛者駛進第一城均戰戰兢兢，但原來令人聞風喪膽的「鎖車王」關先生月底將解除合約。臨別前，他大爆鎖車隊拆帳內幕及辛酸血淚史。他接受《香港01》專訪時稱，鎖車鎖到神憎鬼厭，日日要帶「老豆老母」開工，情況並非他所願，只是鎖車隊與屋苑管理公司簽訂的合約太過苛刻。關先生直言鎖車隊無底薪、無假期、無勞工保險之餘，更要自己出車，付油錢及買車保，唯一收入就是320元鎖車費，每鎖一部車他可獲240元，其餘歸管理公司所有。萬一開工食白果，他就倒蝕油錢，為勢所逼只好有理無理鎖咗先算。關先生全盛期單日鎖26部車，月入達5萬元，然而「殺戮」太多，司機都買佢怕，第一城已成水清無魚的局面，關先生變相收入大減，而他認為管理公司支援不足兼拖後腿，唯有決定離場。



關先生由2021年1月起坐鎮第一城，因鎖車夠狼夠狠，被網民戲稱為「鎖車王」。（香港01記者攝）

關先生由2021年1月起坐鎮沙田第一城，因鎖車夠狼夠狠，被網民戲稱為「鎖車王」。有人估計第一城鎖車隊瘋狂鎖車，年收入高達百萬元，關先生坦言絕無其事，並指自己在第一城鎖車約30個月，至今鎖過6,000至7,000部車，單日最多鎖26部車。關先生指，2021年最好景，每日最基本鎖10幾部車，全盛時期月入約5萬元，他笑言：「坦白講，我簡直係神嚟，咁耐以嚟第一城未試過咁犀利。」自從「鎖車王」威名響遍全城，駕駛者每逢到此必然打醒十二分精神，為免被鎖車，送貨送外賣去廁所等，均急急腳完成。

鎖車隊之所以如此高效，關鍵在於鎖車隊與第一城管理公司簽訂的合約。關先生解釋，鎖車隊合約期為每年1月1日至12月31日，逐年簽約，管理公司只會提供鎖車架，但不會提供底薪、勞工保險、年假及服務費；用作巡邏的車輛，車輛維修費、車保及入油費均由鎖車隊自行負責。而鎖車隊賴以為生的收入正是320元鎖車費，每鎖一部車，關先生可獲240元，其餘歸管理公司所有。當每月鎖到第91及第191部車時，拆帳金額會上調至250元及260元，所以鎖車隊要靠不斷鎖車增加收入及爭取更高分成。

在無底薪的機制下，鎖車隊要維持生計，首先要避免同行爭食。關先生指，第一城現時有兩隊鎖車隊（即兩間外判承辦商），每隊鎖車隊其實只有一個人，每次執勤會駕車在屋苑來回巡邏。為免爭食及增加收入，兩車盡可能在不同時間執勤，所以分早更（上午8時至下午5時）及夜更（下午1時至晚上10時）。

每隊鎖車隊只有一個人，每次執勤會駕車在屋苑來回巡邏。

鎖車隊落場巡邏及鎖車，常抱住遇神殺神，遇佛殺佛的心態，司機前腳落車，鎖車隊後腳來鎖，「極速一分鐘鎖車」神技就是如此練成。除非司機有申請暫泊證，否則即使苦苦哀求，鎖車隊都不會網開一面。而且鎖車隊幾乎全年無休，因管理公司要求鎖車隊日日執勤，關先生表示：「一年365日有三日，初一初二初三放假，佢（管理公司）就皇恩浩蕩，因為第一城居民都唔願意你鎖車啦。」

這段時間，關先生賺取不俗的收入，但卻背負罵名，「打份全香港最衰嘅工種，（被）鎖車一定怨氣多，個個都覺得你唔啱，要帶埋老豆老母（返工），全屋企都齊晒」。他直言，鎖車期間被人辱罵已是等閒，更試過被人兜頭淋飯及襲擊，通通只有報警處理。

記者問到不少外賣員及送貨司機被他鎖車，也失去大半日人工，他無奈道：「逼住咁做，當食飯同良心（抉擇）嘅時候，我無辦法，只有焗住食飯，良心……我哋無人工無辦法。」關先生解釋，每月養車的基本開銷約1.2至1.3萬元，包括入油費、車保及維修費等。他坦言：「鎖唔到車就零雞蛋，你返嚟都係白做，入油都要錢，我唔食架車都要食。」

沙田第一城的公眾收入及支出通告可見，今年首3個月的鎖車收入只有13.4萬元。

關先生勤力鎖車，出名快狠準，在網絡上贏得「鎖車王」稱號，駕駛者因此變得自律，第一城的違泊問題也大為改善，關先生開始發覺很難找「獵物」，結果陷入水清無魚，「愈勤力愈無得撈」的局面。受「盛名」所累，2022年11月起鎖車數量大減，關先生的收入隨之下滑，今年情況更為嚴峻，「起碼少咗差唔多七成鎖車量」。關先生苦惱道，更試過一日只鎖2部車，收入480元，連入油錢都不夠。

推算第一城今月首3個月共421部車被鎖

從沙田第一城的公眾收入及支出通告可見，2023年度預算鎖車收入是130萬元，即平均每月要有10.3萬元，然而今年首3個月的鎖車收入只有13.4萬元，要達到年度預算似乎頗有難度。以13.4萬元鎖車收入計算，即首3個月共有421部車被鎖，平均每日有4.6部車被鎖；10萬元鎖車支出即鎖車隊的分成，即首3個月每隊鎖車隊月入約1.6萬元。

鎖車隊會將備用車停泊在街市卸貨區，但近期有居民投訴鎖車隊長期佔用卸貨區車位。

當關先生收入大減，意興闌珊之際，再有居民投訴鎖車隊長期佔用街市卸貨區的車位，令他萌生去意。關先生指，鎖車隊巡邏用的車輛一旦故障，就要使用後備車，故平日會將備用車停泊在街市卸貨區。但管理公司接到居民投訴後，擬要求鎖車隊自行找車位。關先生直指，在區內租一個車位大約2,500元，鎖車隊已無底薪，再要承擔額外開支，很可能「貼錢返工」，他見無利可圖，遂決定與管理公司中止合約，本月25日將會撤出第一城。

臨別之際，關先生大吐苦水，批評管理公司對鎖車隊支援不足，「我哋鎖一架車佢就有錢收，佢唔使做任何嘢」，他估計30個月來辛勤鎖車，為管理公司賺取過百萬元收入，但當鎖車隊受千夫所指，管理公司卻沒有幫忙解釋，反而在鎖車數下降的時候來拖後腿，「呢個血饅頭你哋都有份食㗎，我哋有事嘅時候，你有無幫過我哋？」

名震一時的「鎖車王」會否從此退出江湖？關先生坦言會先休息一段時間，未來應該還會在鎖車界發展，「睇吓有無物管（公司）會請我啦，我名氣又咁犀利，可能會請我去鎮一鎮，其實好多地方都搵過我好多次㗎啦」。

《香港01》已向第一城管理公司查詢事件。