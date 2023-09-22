紅山半島山泥傾瀉︱地政屋宇署人員再到僭建獨立屋視察

本月初的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向斜坡山泥傾瀉，導致地基外露並懸空，並揭發多幢獨立屋有僭建問題。繼早前屋宇署到場視察，並安排工人為對開塌山泥的位置搭棚，噴漿加固山坡，今日（22日）再有屋宇署及地政總署人員入屋調查。據了解，當局將於下午向傳媒交代視察情況。



▼今日（22日）屋宇署及地政總署人員入屋調查▼



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地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

9月7日至8日歷時長達16小時35分的破紀錄世紀黑雨，造成本港60處地方山泥傾瀉，當中港島大潭豪宅紅山半島70、72及74號3間獨立屋受影響，72號屋住戶更因此需要撤離；事件亦揭發獨立屋懷疑僭建。

相鄰的70號及72號獨立屋被證實有僭建，屋宇署本月10日再聯同土力工程處人員到現場視察，發現70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，於該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫；72號屋最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層約17米乘9米地庫，而且有人非法拆除部份靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。

而74號屋戶主早前多次拒絕屋宇署進入懷疑有僭建物的地方視察，屋宇署及後根據《建築物條例》第22條的規定，向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定有否任何違規建築物構成危險。

最終，屋宇署於本月14日進入74號屋調查，證實屋宇臨海方向有一幢三層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫（即面積約800呎），而靠近政府斜坡的部分擋土牆亦被拆除，以伸延該僭建地庫（部分）至政府斜坡上。該僭建的建築物中間一層僭建物，於原來花園平台層，面積約8米乘7米（即約600呎）；最上層為面積約4米乘2.6米（即約100呎）的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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《香港01》接獲消息，70號屋業主為數碼港首席投資官陳覺忠，暴雨期間不在港；72號屋業主為前投資銀行黑石集團高層Anthony Steains，消息指暴雨期間現身處泰國，事發時只有私人司機留宿，司機向屋主交代情況後也自行撤離。以公司持有74號屋的董事為香港公益金公共關係委員會委員袁慧明，她為公關界名人，亦是滙豐銀行前亞太區市場部主管。

▼世紀暴雨後，紅山半島三屋山泥傾瀉情況▼

