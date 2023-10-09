颱風小犬｜的士荃灣西「天價」兜客　市民照殺：800蚊都要呀冇車

颱風小犬襲港，昨晚（8日）九號風球期間，港鐵即時暫停露天路段列車服務，大批市民滯留多個港鐵站，的士站亦大排長龍；有旅巴公司熱心義載，亦有白牌車及的士「開天殺價」。網上瘋傳一段短片，疑有的士司機在荃灣西站對開「兜客」，約兩分半鐘內猶如「複讀機」中英雙語25次頻呼「元朗800蚊一個」、「Eight hundred one people（person）」但急於返歸的市民不介意稱：「800蚊都要呀，冇車咪死囉！」



當時仍有多名市民在街上徬徨無助，一見涉事的士便湧上前了解。（網上影片截圖）

相關片段長約2分25秒，時間為昨（8日）晚約8時10分左右，當時九號烈風或暴風風力增強信號生效。片段甫開始，便見一輛懷疑市區的士在荃灣西站對開大河道「兜客」。司機不停向窗外市民查問：「去邊度？去邊度？元朗800蚊一個！8舊水一個元朗！」又以英語表示：「Eight hundred one people（person）.」

片中可見，當時仍有多名市民在街上徬徨無助，一見涉事的士便湧上前了解，大部分人前往屯門、錦田、天水圍，司機稱「仲有3個位，仲有3個位！」有人驚悉天價後問：「一位呀？」亦有一名女子稱，「我坐車頭得唔得？800都要呀，冇車咪死囉！理X得佢哋上唔上吖，唔好X理佢哋呀，畀西鐵累X死，叫晒我哋落車呀喺荃灣西！」