山景邨惡煞毆保安｜警再到屯門「洗太平地」　打擊黑幫氣焰及違泊

5名惡煞於10月25日凌晨時分，在屯門山景邨疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。警方其後在區內拘捕5名有屯門新義安背景的黑漢。案件引起警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視，繼案發翌日起一連四日到屯門多處展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，並獲「一哥」警務處處長蕭澤頤親自督師後，警方今晚由屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸帶隊，再到三聖及德政圍一帶進行「犁庭掃穴」行動，打擊黑幫氣焰及票控違例泊車。



屯門山景邨10月下旬有惡煞不滿被鎖車而圍毆保安員，警方11月3日再到屯門三聖及德政圍一帶，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，打擊黑幫氣焰及違例泊車。（王譯揚攝）

屯門三聖一帶一向有不少代客泊車攤檔，惟今晚在警員未到場前已全部收檔。約30至40名警員包括交通警在今晚約9時到場，部分違泊司機看見警方到場，立即駛走車輛，其餘未及離開的車則即場遭票控。警方在場逗留約20分鐘後，轉到德政圍一帶繼續行動。

屯門山景邨10月下旬有惡煞不滿被鎖車而圍毆保安員，警方11月3日再到屯門三聖及德政圍一帶，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，打擊黑幫氣焰及違例泊車。三聖一帶平日有不少代客泊車檔口，惟11月3日晚上在警方到場前已「人去檔空」。（王譯揚攝）

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警方其後在屯門德政圍一帶，進入兩間麻雀館查牌，逗留約25分鐘後離去。莊成逸表示，為遏制黑社會活動，警方的「犁庭掃穴」行動會持續進行。

屯門山景邨10月下旬有惡煞不滿被鎖車而圍毆保安員，警方11月3日再到屯門三聖及德政圍一帶，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，在德政圍巡查兩間麻雀館。（王譯揚攝）

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新界北警區近期接連有黑幫人馬糾黨犯案，上月25日凌晨時分，5名惡煞疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。新界北總區及屯門警區反黑組經深入調查後拘捕5名涉案男子，據悉所有被捕人均有屯門新義安背景。警方由翌日開始，一連四日展開「犁庭掃穴」行動，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度，「一哥」警務處處長蕭澤頤更在行動首日親自到場督師。

▼10月25日山景邨惡煞毆保安▼



多人包圍保安員。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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▼10月26日元朗「犁庭掃穴」行動警務處處長蕭澤頤督師▼



警方10月26日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度。（王譯揚攝）

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至上月31日下午，數名交通警在元朗西裕街打擊違例泊車，在一間燒肉店外正當進行票控期間及完成後，3名男子不滿而對警方不斷叫囂，另外一人則在旁用手機拍攝錄影，各人並「爆粗」辱罵交通警。據了解，情緒最為高漲的是元朗黑幫和勝和「姑爺偉」，更曾挑釁警員「隻揪」，警方增援後搜查及驅散4名涉案男子，其後拘捕涉案的「姑爺偉」和同門「四眼昌」。有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同新界北總區機動部隊、新界北總區重案組、反三合會行動組及元朗警區反三合會行動組，昨晚（2日）在元朗炮仗坊、西菁街和西裕街一帶多間麻雀館及酒吧搜查和查牌，警務處副處長周一鳴親自督師，新界北總區副指揮官韋志達亦有同行，並在今晚繼續行動。

▼10月31日黑漢元朗辱罵抄牌警員▼



據了解，身穿白衣的「姑爺偉」粗言辱罵交通警。（網上片段截圖）

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▼11月2日元朗「犁庭掃穴」行動警務處副處長周一鳴督師▼



警方11月2日在元朗展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反黑社會行動，警務處副處長周一鳴親自到場在元朗炮仗坊一帶，巡查麻雀館。