AI交流日｜Ricoh：企業引進AI成功關鍵在於務實落地與期望管理

隨著人工智慧技術急速發展，香港已有超過六成企業將 AI 納入營運流程。然而，不少企業在盲目追求宏大 AI 戰略後，往往面臨成效不符預期、難以真正深耕業務的困境。理光（香港）有限公司策略創新副總經理梁洛楓先生，於5月15日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」上深度拆解企業引進 AI 的日常痛點，助企業將 AI 技術真正「落地」實踐。



成功部署三部曲：由小做起、跨部門協作、捍衛數據安全

梁洛楓指出，雖然數據顯示多數已使用 AI 的香港企業對成效表示滿意並計劃加碼投資，但仍有許多公司卡在「雷聲大、雨點小」的轉型困境中，而企業部署 AI 失敗或停滯不前面對不同的挑戰。針對這些痛點，梁洛楓認為企業應該從宏大的長遠戰略，轉向聚焦於解決日常、具體且可負擔的業務痛點。他提出了三大落地策略：

1. 從微小處著手

與其一開始就進行傷筋動骨的大型改造，不如選擇簡單、重複性高且能快速見效的任務（如標書分析、稿件校對、WhatsApp 自動下單等）開始嘗試。

2. 團隊合作優於「AI 英雄」

AI 的成功導入並非依賴某個資訊部門的「超級英雄」，而是需要跨部門合作。從管理層的策略支持，到前線使用者的真實反饋，跨部門的深度參與才是關鍵。

3. 私有化 AI 確保公司資產安全

在談到資訊安全時，梁洛楓以市場上公開免費的工具（如 ChatGPT、DeepSeek、Midjourney 等）為例，提醒企業必須重視隱私防線。

打造企業專屬大腦：企業級 AI 是長期商業資產

理光香港的「InnoAI 生態圈」已成功在多個行業實踐落地，包括建築標書分析、清潔排班、活動管理、印刷校對及食品供應鏈優化等。梁洛楓指，透過這些工具，AI 能將分散的文件和經驗沉澱為公司的「知識庫」，演變成無法被複製的「企業專屬大腦」。

行業專屬 AI Agent 普及化 降低中小企轉型門檻

展望未來，理光香港預期 AI 應用將從單純的「數據分析」演進為「全流程自動化」的深度嵌入。隨著「Rico InnoAI」平台的普及，未來市場將出現更多針對特定行業（如法律、會計、醫療）或特定職能（如人資、採購、客服）的預設 AI 代理。這項技術的成熟，將大幅降低中小企業引進 AI 的技術與資金門檻，讓本地企業能以更實用、可負擔的方式享受科技優勢，在智能競爭中脫穎而出。