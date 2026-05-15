企業人工智能升級轉型交流日｜NVIDIA施忠偉︰正發掘香港優秀學生

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》今日（15日）主辦企業人工智能升級轉型交流日，NVIDIA人工智能技術中心環球主管施忠偉表示，香港是重要的橋樑，聯繫中國與世界不同地區，同時擁有多所頂尖的大學，政府也在投入大量資源發展AI，因此正在發掘優秀的學生，與大學共同發表研究成果，期望看到更多研究成果由學術轉化為商業化應用。



NVIDIA人工智能技術中心環球主管施忠偉發表主題演講《Form research to Real-World Impact: Building Hong Kong's AI Hub》。（歐陽德浩攝）

《香港01》今日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

NVIDIA人工智能技術中心環球主管施忠偉發表主題演講《Form research to Real-World Impact: Building Hong Kong's AI Hub》（將研究成果轉化為實際影響：打造香港人工智慧中心）。

施忠偉表示，現在人工智能已應用至不同範疇，例如可即時分析體育比賽，即時調整團隊的策略，或為銀行與金融服務業定價及演算法交易等，在醫療領域上也能為病人診斷及影像處理等，甚至有科學家運用AlphaFold演算法計算蛋白質摺疊結構，讓科學家能快速進行藥物設計，最終獲得諾貝爾獎。

施忠偉指出，香港擁有世界頂尖的大學，例如香港大學及中文大學等，還有許多跨產業公司及創新中心，香港政府也非常努力投入大量資源，這正是NVIDIA感興趣的地方，他希望與政府和大學合作，共同推動各項計畫，看到更多研究成果由學術轉化為商業化應用。

NVIDIA正發掘香港優秀學生 相信研究能轉化成商業應用

施忠偉又指，NVIDIA的人工智能技術中心（NVAITC）的核心理念是培養人才，正在香港多所大學發掘優秀的學生，目前中心有約30至40名實習生，例如近年與中大合作在AAAI發表混合專家模型（MoE）的研究成果，以及與港大合作在CVPR發表Region-GPT的研究成果。

施忠偉認為，香港是一個重要的橋樑，聯繫中國與世界不同地區，NVAITC不僅與香港的大學合作，還與韓國、日本、新加坡等地大學交流。他相信香港頂尖的學生具有能力，將研究成本轉化成商業應用。