澳門Hello Kitty45週主題展來啦！喜歡Kitty貓的你萬勿錯過

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陪住我哋成長嘅Hello Kitty面世45週年喇！適逢今年亦係澳門回歸20週年嘅大日子，澳門百老匯將於7月18日至9月1日期間，盛大舉行《銀娛呈獻：Hello Kitty Hello Again》大型展覽。

《銀娛呈獻：Hello Kitty Hello Again》屆時將有10大主題展區，畀各位遊客互動打卡，以及一系列全新限定精品畀大家盡情shopping。

展區包括(點擊下圖暸解更多)：

+ 5 + 4 + 3

今次《銀娛呈獻：Hello Kitty Hello Again》嘅主題造型為Hello Kitty戴上別具紀念價值嘅花花眼鏡萌爆登場，設計靈感源自日本45週年主題展覽造型。大會門票亦有花心思設計㗎，以可愛嘅花花眼鏡造型設計，寓意各位粉絲入場透過可愛眼鏡親身探索夢幻又美好嘅世界。

大會海報亦以Kitty看世界為設計靈感，Kitty最愛嘅玩意、美食及喜好事物將於花花眼鏡一一呈現出來，讓你逐一了解Kitty嘅日常二三事。

無論6歲到60歲，大家心裡都住咗一個童話世界！喜歡Hello Kitty嘅你快啲帶埋你嘅三五知己﹑一家大細，一齊尋回呢個童年的小美好啦～

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門票使用期限：2019年7月18日 至 2019年9月1日

場館開放時間：

- 週一至週五（ Mon - Fri ）：12:00 - 20:00

- 週六及週日（ Sat - Sun ）：11:00 - 20:00

展出地點：澳門百老匯 2/F（ 澳門蓮花海濱大馬路 ）

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