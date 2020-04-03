鍾欣潼阿嬌親身傳授「一日8杯飲水時間表」去水腫後堅稱瘦咗幾斤?

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鍾欣潼（阿嬌）成為人妻後是非多多，近日更被揭發阿嬌在家隔離時「悶得濟」，深夜觀看20歲小鮮肉余衍隆的網上直播，更豪擲近兩萬元人民幣，送出多份虛擬禮物打賞小鮮肉！在家隔離真的很難找節目打發時間，但阿嬌也曾在直播中分享自己在家健身，大曬Keep Fit後的身材。但其實阿嬌真正瘦下來的原因竟然不是因為運動，而是飲水？

阿嬌的身材其實常被批評「水桶腰」，更曾被指「孕味濃」。但其實這些都是因為身體容易水腫的體質所致！水腫的問題可以透過生活的飲食習慣得以改善，最簡單的方法就是避免進食重口味的食物，其次就是在適當的時候才飲水！

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每日要飲8杯水人人都知道，但原來飲水都要看時候？早前就有不少中醫師提倡「飲水黃金時間表」，列出一更最佳飲水的8個時間，表示根據時間表飲水可以有助促進新陳代謝﹑幫肋排毒，就連阿嬌也親身力證這個「飲水黃金時間表」的功效，更表示自己靠它已經輕了數斤！

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*【早上7點 起床時】

起床時空腹喝1杯溫水，有助排便，幫助身體排出前一晚所累積的毒素。

*【早上9點 早餐後】

工作前先來一杯溫水，有助於平穩匆忙的心情，有助提高工作、學習效率。

*【早上11點半 午飯前】

飯前半小時飲水，有助胃部消化食物，同時加強血液循環，令排毒功效倍增。

*【下午1點 午飯後】

飯後半小時補充一杯水，有助於胃消化食物。注意飯後不建議立刻喝水，因為會沖淡胃液，使蛋白酶的活性減低，反而會影響到消化作用！

*【下午3點 下午茶時間】

下午3-5點是身體新陳代謝最快的時候，多喝1-2杯水能帶動體內的大循環，利用「排尿」能將累積於體內的廢物毒素排出。

*【下午5點半 晚飯前】

晚餐不要吃太飽，所以建議在晚餐前補充1杯水，會有飽足感、能降低食慾。

*【晚上8點 晚飯後】

由於睡眠時間長，這段期間身體會缺水，使血流較慢、血較濃稠，因此晚餐後可喝一小杯水，約50~80cc即可。

*【睡前兩小時不要喝水】

睡前飲水較容易造成腎臟負擔及水腫，而且也可能因為「夜尿」而影響睡眠品質，因此建議睡前兩小時不要飲水。

定時定候飲水好處多，能促進血液循環同時幫助加速新陳代謝。而坊間有不少中醫師也建議女生喝水一定要喝暖的，指出喝暖水對身體有很多益處，例如：舒緩經痛﹑改善消化﹑預防便秘﹑驅寒行氣等等。常喝凍飲的話也會影響皮膚質素，所以必定要多加注意！

平日在家懶得煲熱水的話，可以看看坊間最近流行的「即熱式飲水機」，只需將平日飲用的樽裝水倒進飲水機內，選擇所需溫度後，等待數秒即加熱完成。

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飲水機透過納米膜加熱技術把水加熱，確保沒有水垢或異味，飲用放心。而且體積輕巧，可以放於工桌枱上隨時飲用，十分方便。

(產品資料以官方最新發佈為準）

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