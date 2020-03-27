【減肥】陳瀅大愛爆汗Spinning單車　在家模擬進行甩脂成效同樣高

近日常常窩在家裡，贅肉自然慢慢浮現，想在家運動減肥，不妨學陳瀅般玩近年大熱的Spinning動感單車，聽著激昂音樂做運動，不知不覺便輕鬆做夠一個鐘減500卡路里！

靠運動搣甩baby fat 陳瀅升格做性感女神

別看陳瀅身材均稱窈窕，原來她剛出道時飽受水腫和baby fat困擾，靠後天努力才練成火辣身材！

陳瀅熱愛運動，無論是健身、跑步、游水甚至滑浪和滑雪，通通都難不到她，而她其中一個喜愛的運動便是Spinning室內動感單車。

剛出道的陳瀅還未擺脫baby fat。（《女人俱樂部》劇照）

現在陳瀅擁有人人豔羨的好身材，被封為仙氣女神！（missjni@IG）

別以為Spinning跟健身單車沒有分別，原來它是近年外國興起的高強度爆汗運動，人們需在漆黑的房間內進行，配合disco燈光和激昂音樂，令人在興奮氛圍中運動燒脂，過程加入高強度間歇訓練（HIIT），有助鍛鍊心肺功能，全身減脂增肌，一小時更可消耗500卡路里呢！

Spinning健身單車由外國興起，Disco音樂和燈光讓人更投入高強度的運動。（lizlovesspin@IG）

屋企玩Spinning必留意4大禁忌 有種踩法令消脂力減50%！

現時正值疫情爆發的非常時期，想玩Spinning單車的你最好還是逗留家中。只要在家踩健身單車時播放節奏強勁的音樂，別犯以下常見錯誤，同樣有效健身減肥！

跟其他帶氧運動一樣，玩spinning前也要做好充足熱身準備。（unsplash） 1. 運動前沒有做熱身 很多人以為踩單車屬於休閒運動，便沒有做好事前拉筋，或者以慢速踩幾分鐘就當熱身。其實Spinning單車是帶氧運動，除了下肢，亦會用到腰背、肩部和手臂肌肉，運動前必須做全身拉筋熱身，避免受傷。 另外，運動必須循序漸進，開始時應將單車阻力調至最低，至少踩5分鐘慢速單車warm up，否則容易做成膝蓋勞損。

2. 單車座墊太低

假如單車座墊高度不合適，很容易令下半身肌肉、膝蓋和韌帶受損。所謂合適的高度就是腳踏板踩到最高點時，膝蓋應與座墊成一直線，同時大腿和小腿呈90度；踩到最低處時，膝蓋應是微曲狀態。

使用健身單車前必須調較座墊。（Linda Loves Cycling@YouTube截圖）

3. 彎腰撐住單車把手

有些人貪一時之便，踩健身單車時將上半身的力量倚在把手上，令腰背不能挺直；亦有可能追求「破風」速度，不自覺地駝背向前俯身，這些動作都會令腰部受壓，背部腰椎彎起導致拉傷背肌。

正確姿態應向前俯身時保持腰椎挺直，切忌長期用前臂撐住把手，適時交替坐著和凌空踩單車的動作。

保持腰椎挺直可避免運動拉傷。（Linda Loves Cycling@YouTube截圖）

4. 邊煲劇邊踩單車

煲劇做運動絕對是減肥大忌！試想想你正沉醉於oppa的溫柔情話中，又怎能專心做帶氧運動？Spinning單車速度為每小時20公里以上，夾雜高強度間歇訓練，才有每小時500卡路里的消耗量，但煲劇時容易減慢運動強度，若降至每小時9公里的速度，一小時只能消耗250卡路里！因此想達到健身目標的你，還是專心一致做運動吧。

編輯推介︰最佳爆汗之選 室內健身單車

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