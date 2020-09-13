月餅卡路里比併︱8百卡=4碗飯　飲茶無助消脂？中秋吃不胖6大貼士

中秋節快到了，月餅是應節送禮及必吃的食物，亦是令人在佳節暴肥的原兇，如果一不小心吃過量，隨時可令人一星期增磅3-5磅！市面上有各式各樣的月餅，最邪惡的一款月餅，一個已經有800卡路里，相等於4碗飯，等同女士大半日的所需熱量，需要跑2小時來消耗。不如跟大家比併一下4款月餅的卡路里，以及中秋節吃不胖的貼士，不想肚腩大過月亮的話便要多留意了。

市面上有各式各樣的月餅，最邪惡的一款月餅，一個已經有800卡路里，相等於4碗飯，等同女士大半日的所需熱量，需要跑2小時來消耗。（九龍香格里拉大酒店）

市面上的月餅款式多，最受歡迎的款式包括雙黃白蓮蓉、冰皮月餅、奶皇月餅和五仁月餅。今次將會比併以上4款人氣的月餅，其中最邪惡的月餅款式卡路里、脂肪和糖分高得驚人！

▼▼▼按下圖看4款月餅卡路里大比併▼▼▼

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多吃月餅可能會使人有飽濟感，不少人選擇飲茶消膩，以為茶可有助消脂，但事實卻不然。雖然月餅的熱量很高，不過懂得以下秘訣，這個中秋節可以開心吃月餅之餘，同時不怕吃胖！

▼▼▼按下圖看吃月餅吃不胖6大貼士▼▼▼

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自製月餅可以自己選擇材料，控制熱量。（黃寶瑩攝）

此外，想健康地吃月餅又吃不胖的話，不妨嘗試DIY月餅！近年不少人都嘗就自製月餅，可以自己選擇材料，控制熱量之餘，製作過程亦不難。製作主要的工具是月餅模，現在市面上的月餅模亦有很多不同有趣新穎的款式，可以讓你和親友一起製作美味的月餅。

編輯推薦：DIY月餅模型

▼▼▼按下圖看月餅模推介▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/13）

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