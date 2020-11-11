【反映隱藏性格】飲醉酒發火代表自尊心強　傻笑代表重義氣

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每個人飲醉酒後總會有不同反應，有些人會「斷片」失憶、有些人會突然傷心落淚、胡言亂語。Youtube 心理學頻道《Better Leaf 好葉》整理出 8種醉酒行為，並分析背後代表的真實性格。

按圖即睇8種醉酒行為及當中的隱藏性格：

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【酒鬼福音】Senac 0% 無酒精果味香檳

西班牙的「Senac 0% 無酒精果味香檳」，6支裝組合價: $360 (原價: $588)

有些人曾因醉酒鬧事或出糢，甚至有媽媽因要餵母乳而決心戒酒。不過，大時大節的慶祝活動，淺酌一下亦無傷大雅。來自西班牙的「Senac 0% 無酒精果味香檳」，由西班牙葡萄濃縮成葡萄汁，再加入天然新鮮生果製成，絶無人造色素。不含酒精成份，男女老幼、孕婦、司機…. 通通都飲得。

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