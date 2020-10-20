【網購美酒巡禮】手工啤、沖繩泡盛酒、Cocktail低至72折

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秋風起，大閘蟹最肥美，因疫情關係，中式酒樓的大閘蟹之宴變成家中gathering，這時候當然不少得美酒相伴吧！e肚仔APP「Wine Fiesta品酒嘉年華」踏入第3週，特別精選多款不同種類的酒類套裝，包括手工啤、沖繩泡盛酒體驗套裝、All Shook Up Cocktail套裝等，安坐家中就能輕鬆選購，隨時能和朋友家人在家中把酒談心！

【Wine Fiesta 優惠升級】DELUXE專頁全場9折!

由即日起，9折優惠碼「WINE90」的優惠範圍由指定酒類商戶，擴大到整個DELUXE平台！11月15日前，於DELUXE平台消費滿$500，輸入「WINE90」，即享全單9折優惠！每人限用2次。

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【溝啤 Cult Beer】低至72折40款手工啤一次過試曬

近年手工啤開始受歡迎，本地外地手工啤品牌亦越來越多，很多想嘗試手工啤的人可能會因為選擇太多而覺得無從入手。DELUXE自家品牌「溝啤Cult Beer」集合了香港本地、台灣、沖繩等多款極具代表性的手工啤品牌：麥子、門神、啤酒頭等超過40款啤酒任你搭配，甚至推出懶人套裝供大家選購，讓你可以一次過試曬全部品牌的手工啤，方便又抵買。>>立即選購

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除了懶人套裝外，亦可以個別購買特定一款的手工啤酒套裝，怕24支太多或者覺得套裝內的啤酒不適合亦可以自行選擇和配搭自己心水的手工啤。

【Wine Fiesta】品酒嘉年華優惠期間，買滿$500，輸入優惠碼「WINE90」即享全單9折優惠，立即選購最適合自己的手工啤！>>立即選購

【少女心夢幻沖繩泡盛酒】今帰仁櫻花版泡盛 x 梅見月梅酒泡盛體驗套裝

泡盛酒在沖繩有600多年的歷史，是沖繩獨有的蒸餾美酒，其最大特色就是酒味滑順及芳醇！今次套裝內的2款沖繩泡盛酒，不但少女味極重，而且醇香撲鼻。2款酒都是以3年古酒作為基底製成，別有一番沖繩風味。

【今帰仁櫻花限定版泡盛】醇香撲鼻，可作為餐飲料，不含糖和蛋白質，卡路里也相對低，適量飲用對身體也有益處。

【梅見月梅酒泡盛】此款梅酒以古酒泡盛作為基底，加上南高梅及黑糖所釀製成的酒。而且此款酒酒精度不高，帶有清爽酸甜的口感，加冰塊或是碳酸水飲用都是十分適合的，因此深受女性朋友的喜愛。

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【超低價】$300任選15罐All Shook Up Cocktail套裝

喜歡在家小酌的朋友千萬不能錯過這款All Shook Up Cocktail套裝！包括了6種十分新奇的口味：Espresso Martini、Flamingo Colada、Llamartini等等，除了口味新奇，包裝也十分可愛，而且ABV4.5％不是太高，很適合自己在家中品嚐，【Wine Fiesta】品酒嘉年華優惠期間，買一套即享免運費送貨服務。

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【網購DELUXE 品味賞】送你文華東方Staycation套票

10月5日至11月15日期間，只要在「優質食品專頁Deluxe」累積消費金額最高，即送【文華東方逸居之旅住宿套票】價值$5,920！同時仲有其他Staycation 及餐飲獎賞！疫情無得出國，留在港都一樣可以獨享生活品味。

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