【Gift for Him】Wine Fiesta品酒 選一個最適合「他」的美酒

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紀念日想不到送甚麼禮物給男朋友/老公？節日要見長輩卻又不知送甚麼適合？其實送酒也是個不錯的選擇！除了能體現對方的品味和尊貴感，一支好酒也可以說是身分的象徵，實用又體面。e肚仔平台今期推出「Wine Fiesta品酒嘉年華」優惠，環球名酒任你選擇，即使「香港美酒佳餚巡禮」取消了，亦能安在家中網購美酒，包括格魯吉亞乾紅酒 經典的泥煤威士忌、猴子肩調和威士忌、Single Distillery薈萃法國乾邑還有醇厚香柔的女兒紅等，即睇以下優惠詳情：

【品酒嘉年華】環球名酒大集合 輸入優惠碼即享9折優惠

於10月5日之11月15日期間，只要於指定DELUXE酒類商戶消費滿$500，輸入優惠碼「WINE90」即享全單9折優惠！每人限用2次。

【飲得又睇得】 格魯吉亞乾紅酒

格魯吉亞酒莊始建於20世紀，是一間歷史悠久的酒莊。由古至今獨特的Qvevri陶瓷甕釀酒方法以及手工陶瓷酒瓶更被列入非物質文化遺產名單，從前只為貴族、國家所享，禁止出口，現在，透過e肚仔APP的「Wine Fiesta品酒嘉年華」就能購入！還有多種酒類包括：乾紅酒、半乾紅酒、白酒、有氣酒、威士忌和白蘭地等等。除了酒的味道，他們的手工陶瓷瓶全都是人手製作，每一件都精緻如藝術品，絕對是送禮首選！

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【品味價 $380 入手】泥煤威士忌

不知大家有否聽說過泥煤威士忌？Wolfburn酒廠推出的兩款泥煤威士忌都是由泥媒1/4桶熟成。Morve是帶有清爽水果氣息、淡淡的泥煤香味，入口則是帶有花香、果味、雲呢拿以及香料的口感，尾韻依然帶有若隱若現的泥煤風味。若果怕這款太過燻辣嗆口，也可以考慮Northland輕泥煤款，帶有果香、柑橘以及微煙燻味，口感偏清甜，有蜂蜜、葡萄和堅果調，尾韻則是花香、咖啡和輕泥媒味，想淺嚐泥媒威士忌的朋友可以先嚐試這款。「e肚仔 Wine Fiesta品酒嘉年華」優惠期間，只要消費滿$500，輸入優惠碼「WINE90」即享全單9折優惠！

釀酒師的心血製作 猴子肩調和威士忌

Monkey Shoulder Whisky－是為了致敬麥芽工人因長時間用手翻轉大麥的動作導致肩膀下垂，像一隻猴子一樣而命名的。他是一款三重調和威士忌，來自三家不同的蒸餾廠，而且是一款沒有混合任何穀物的純麥芽威士忌。聞起來帶有檸檬、香橙以及醇厚的香草味，入口有蜂蜜香味，略帶辛辣及香草味，純喝或者加冰甚至調cocktail都可以體驗到其順滑的口感。於e肚仔「Wine Fiesta品酒嘉年華」活動期間，現只售$439(原價$488)。

【只需$399】 酒界頂級品牌馬爹利VS Single Distillery薈萃法國乾邑

馬爹利是最古老的頂級乾邑酒莊，以雙重蒸餾技術製作出清澈的葡萄酒最為人熟悉，而這支馬爹利VS Single Distillery是透過單一蒸餾工藝所提煉的佳釀，使用這項技術將白蘭地與烈酒調和，帶來更豐富、濃烈的口感，這款酒的口感十分順滑，將清甜果香提升至更高層次。這款酒絕對是送給長輩的最佳選擇！

【全球限量15000瓶！】Kilchoman 2010 Vintage 9 years Whisky

Kilchoman雖然是一間十分年輕的酒廠，但是他們堅持使用農場蒸餾技術進行釀酒。Kilchoman 2010 Vintage 9 years Whisky 是由42個波本桶和3個Oloroso雪莉桶調和並陳釀了超過9年時間。曾獲得Best New Single Malt Award by UPROXX 2019的殊榮！聞起來有檸檬皮、黃油和甜香料的香氣，入口帶著次杏乾、香草和泥炭煙燻味，口感十分圓滑，而且全球限量15000瓶！在e肚仔「 Wine Fiesta品酒嘉年華」優惠期間，只需$1161(原價:$1290)快點入來選購啦！

【國粹登場】著名黃酒女兒紅

相信大家一定聽說過「女兒紅」，他是來自紹興的黃酒，相傳古時的紹興人家裡有孩子的時候，便會釀酒埋在地下，如果生下來是女兒，便會待女兒長大嫁人的時候取出來飲用，因此取名「女兒紅」。女兒紅是中國傳統的黃酒，具甜、酸、苦、辛、鮮、澀6味一體的豐滿酒體，而且營養價值極高，這次介紹的「來一壇黃酒」($300)屬半乾型黃酒，適合初次嘗試女兒紅的人。

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