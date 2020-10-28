市面罕見！全港首創CBD 大麻味啤酒 更具抗焦慮、放鬆效果

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全港首創 - CBD 大麻味啤酒強勢登陸e肚仔APP ！在「Wine Fiesta品酒嘉年華」推廣期間，兩款經典口味的CBD 大麻味啤酒8支裝更以優惠價 $612 發售之餘（原價$680），更免運費直送府上！

最後3星期倒數！輸入優惠碼即享9折優惠

由即日起，9折優惠碼「WINE90」的優惠範圍由指定酒類商戶，擴大到整個DELUXE平台！11月15日前，於DELUXE平台消費滿$500，輸入「WINE90」，即享全單9折優惠！每人限用2次。

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【大眾迷思】大麻 = 不合法？

CBD 和 THC 是大麻中最常見的兩種大麻素，而正式名稱為大麻二酚 – CBD是列為合法藥物，亦具抗焦慮、放鬆效果。CBD產品於香港只要並非以藥物出售及不含危險藥物成分，原則上可自由貿易及使用。而且，在歐美國家，CBD產品隨處可見，例如CBD精酒、CBD朱古力等。

【全港首創】CBD 大麻味啤酒

雖說CBD產品在歐美大行其道，但在保守地區的亞洲比較難找到。有見及此，e肚仔APP「優質食品專頁DELUXE」特意邀請全港首間CBD大麻味啤酒Oh CBD Beer合作，它們與知名釀酒商共同研製味道獨特的CBD大麻味啤酒，曾創下10日內賣出2,000瓶的暢銷記錄。

Oh CBD Beer特意揀選兩款經典口味在DELUXE專頁 - 「Session IPL」(罐裝) 及 「Session IPL」(支裝)，前者酒精含量比一般市面的啤酒低,只有3.5%，酒體輕盈，充分融合柑橘和酒花的香氣，容易入口，適合女孩淺酌；後者Sunset IPA摻入Sabro和HBC472啤酒花，充滿熱帶椰子酒花香氣以及香草和波本威士忌酒桶風味。「Wine Fiesta品酒嘉年華」推廣期間，特意設計4罐裝Session IPL+4支裝Session IPL組合，只要輸入優惠碼「WINE90」即可以優惠價 $612 享用 (原價: $680)，只要買一個組合即可免運貴送到府上！

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【8折入手】已停產日本年度最佳威士忌Nikka Coffey Malt

日本威士忌巨頭Nikka出品的Nikka Coffey Malt曾獲評為「日本最佳威士忌」，使用十分稀少罕見的科菲蒸餾器（Coffey still）製作，其味道帶有奶油、雲喱拿、椰子、香蕉、蜂蜜、Creamy、蘋果、檸檬和咖啡味，是富有波本桶味道的日本威士忌。可惜Nikka已宣佈Coffey Malt威士忌系列停產，因此現在市面上買到的是極具收藏價值、超珍貴的日威。

於「Wine Fiesta品酒嘉年華」活動期間，只要輸入優惠碼「WINE90」即可以8折優惠價$612買到這款市面上數量稀少的Nikka Coffey Malt：購買連結

【超乎想像】經典代表作The Macallan Sherry Oak 18 Years Old

Sherry Oak 系列酒款之一 - The Macallan Sherry Oak 18 Years Old，精選多款單一麥芽威士忌，主要熟成於精心挑選的 Jerez（赫雷斯）雪莉橡木桶，風味濃醇豐厚混著成熟橡木、薑和葡萄乾等風味的飽滿口感。現時只要輸入優惠碼「WINE90」即可以9折優惠價$2,412 (原價 $2,680)品嚐The Macallan的經典作。購買連結

【年度限量版】The Macallan Edition No.4威士忌

這款限量版不以年份限制其創作，卻以多種木桶的威士忌原酒，交織出一種深層的結構與層次！用上足足7種威士忌木桶的原酒，包括作為基調的Tevasa Hogshead及Tevasa Butts或Puncheons原酒，以Vasyma Hogshead的原酒帶來良好的結構，加上Diego Martin Rosado Butts的原酒帶來不同層次等等，令酒體變得豐富，令你一邊品嘗威士忌，一邊更了解威士忌木桶的特質。

只要輸入優惠碼「WINE90」即可以9折優惠價$1,512 入手 (原價 $1,680)：購買連結

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10月5日至11月15日期間，只要在「e肚仔優質食品專頁Deluxe」累積消費金額最高，即送【文華東方逸居之旅住宿套票】價值$5,920！同時仲有其他獎賞！疫情無得出國都不怕，立即到e肚仔APP展開品味網購之旅！

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同場加映 【WeChat Pay HK電子錢包優惠】

於e肚仔APP 使用WeChat PayHK支付，消費滿HK$30即全單減$20，優惠適用於整個e肚仔平台，全無時間限制。換句話說，食個早餐、嘆杯靚啡或者宵夜都一樣用得著。優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止。

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