【女生打卡必備美酒】低卡氣泡酒、全球首支紫色葡萄酒

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要挑選適合女生淺酌的美酒，除了酒精濃度較低、味道香甜順口之外，酒樽包裝也十分重要！與閏蜜野餐、或Staycation開P，一支高顏值包裝的美酒，絕對是呃LIKE必備! e肚仔APP今期「Wine Fiesta品酒嘉年華」，精選了8款外型出眾、易入口的美酒，包括只有低卡路里氣泡酒、全球第一支紫色葡萄酒Purple Reign及Hello Kitty 香檳!

【Wine Fiesta】輸入優惠碼即享9折優惠

於10月5日之11月15日期間，只要於指定DELUXE酒類商戶消費滿$500，輸入優惠碼「WINE90」即享全單9折優惠！每人限用2次。

【只有90幾卡路里】史上第1款過濾氣泡酒

立即搶購 大都會歌姬 (Cosmopolitan Diva) 是史上第1️款用黃金過濾的氣泡酒，這項黃金過濾技術是源起於其公司出產王牌伏特加的製作流程，目的是提升酒中的金離子濃度與順口度。大都會歌姬 (Cosmopolitan Diva) 推出的第一年已經賣出2百萬支。而最吸引女生的地方，就是整支充滿果味，帶微微甜香，但只有90幾卡路里，不用怕酒精致肥！ >>

【全球第一支！】紫色葡萄酒

女生必搶紫色葡萄酒 Purple Reign 全球第一支紫色葡萄酒 Purple Reign，以澳洲南部和瑪格麗特河生長的葡萄釀造而成，並加入天然植物抗氧化劑，創造出帶有神秘氣息的紫色。Purple Reign的酒精濃度比一般紅酒低，只有12%，是適合所有女生的一款微醺葡萄酒。>>

【女生至愛】特別版Hello Kitty 香檳

Hello Kitty 香檳購買連結 要講到女生必備，當然唔少得多年來俘虜萬千少女心的Hello Kitty吧！這款日本特別版的Hello Kitty 香檳更是市面罕見！埋單時輸入優惠碼「WINE90」，即可以優惠價 $978 入手(原價 $1,087)！Hello Kitty迷，把握機會入手：

【傳統西班牙國酒】超易入口！Sangria果酒

【陳釀10年】日本工藝杜松子酒

購買連結 WA Japanese Premium Craft Gin以10年的清酒為基料，採用獨特的日本製造方法製成的杜松子酒，使用7種高質量植物藥，例如檸檬皮，橘子皮柑橘和肉桂，以及具有辛辣和木質味的高品質杜松子。通過增強五種感官享受豐富的香氣和清新的味道。 >>

【小眾之選】Navy Island Jamaican Rum 牙買加冧酒

Navy Island Navy Strength Rum 牙買加冧酒 - 購買連結 冧酒出名甜，比較易入口，因此品酒初入門的女士不妨試試這款Navy Island Navy Strength Rum 牙買加冧酒。以11種經過精心挑選、不同年齡的小批傳統的牙買加壺式蒸餾，散發香草、香蕉、焦糖的微甜香味，辨識度非常之高。>>

【2020年限定版】三得利 山崎 焙煎樽仕込梅酒

相信大家都聽過山崎蒸餾所威士忌，但山崎蒸餾所的梅酒又試過未？山崎蒸餾所憑藉自家廠房的先天優勢，使用旗下儲藏過30年威士忌的橡木桶為梅酒進行熟成，創造出富有獨特風味且令人難忘的三得利 山崎 焙煎樽仕込梅酒。

2020年特別版的山崎梅酒與普通版不同在於貯藏所用的酒桶，特別版用上帶泥煤與重煙熏味的波本桶作熟成，帶有梅酒罕見的海鹽味及長久餘韻，帶來品飲梅酒的新體驗。

購買連結 【同場加映】輸入優惠碼「WINE90」，可以優惠價 $495 買入HKG Gin（原價： $680） （

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