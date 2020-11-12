Staycation要帶D咩？一文睇清Staycation 行李清單

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疫情下無得去旅行，Staycation就成為了大家放假活動的一個選擇，即能放鬆又能過下旅行的癮。雖說是個簡單的本地遊，但也要好好準備行李。今次就為大家整理好超齊全的Staycation行李清單！只要跟住執，就能享受一個輕鬆Staycation!

【打卡必備】影相功能出色的手機或相機

去Staycation，打卡影相留念是必不可少的環節，因此一部相機或者影相靚的手機是必不可少的！除了基本的的自拍及倒數拍攝功能，如有多款濾鏡功能帶出日間及晚間不同感覺，效果更佳。

【放鬆心情】外型高顏值的氣泡酒

難得放假，同朋友、另一半出去玩點可以少得酒精飲品，但又不想飲酒精濃度太高的酒，那麼一些易入口的氣泡酒、果味酒就是非常不錯的選擇。

市面上有不少口味的鮮果氣泡酒，酒精濃度不高之餘，味道亦十分不錯，有些甚至含有100%天然果汁和有助身體健康、美容養顏的功效，亦有助減輕壓力，十分適合女生或者不太能飲酒的朋友飲用，而且有些氣泡酒的包裝也十分精美，用來打卡就最好不過！

【放鬆心情】泡泡浴球

難得酒店有浴缸可以浸浴，當然要用泡泡浴球來一個夢幻放鬆的泡泡浴！不同的泡泡浴球也有不同的香氣和功效，浸完泡泡浴後再舒舒服服地訓上床，簡直超幸福！

【安心睡眠】蒸汽眼膜

在一天的應酬和疲憊後，一個深度的睡眠比上面所有的活動都要重要，想享受完美的睡眠就一定要用現在很受歡迎的蒸汽眼膜，有去黑眼圈、消除眼部浮腫和促進血液循環的作用，即使晚上喝了酒翌日起床也不怕水腫了！

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