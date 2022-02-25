護髮｜濕髮定乾髮用髮膜、髮尾油？用對護髮品　極速改善毛躁旱髮

轉季除了要護理臉上皮膚，頭髮亦不可忽略，尤其天氣乾燥，髮尾特別容易分叉斷裂、毛躁亂翹，這時用上含修護及滋潤成分的護髮產品，便可讓受損髮絲回復柔順有光澤、髮絲亦變得更堅韌。



轉季除了要護理臉上皮膚，頭髮亦不可忽略 (Photo by element5 @unsplash)

頭髮與身體皮膚不同，頭髮沒有自我修復的機能，一旦受損就很難回復，所以需要透過滋潤的護髮產品來保養，以讓受損髮絲回復柔順有光澤。不論那種護髮產品，其根本原理是利用矽氧烷基、植物油、礦物油等油性成分，使已打開的頭髮毛鱗片閉合，再利用陽離子界面活性劑，產生柔順有光澤的效果。

左圖為毛鱗片正常狀態，右圖為毛鱗片受損狀態。（圖片：qq）

由於早期的技術相對落後，因此洗髮產品大多是梘類，因此頭髮會殘留鹼，就需要靠由護髮素去除鹼以維持頭髮弱酸性。台灣衛生福利部食品藥物管理署解釋，洗髮後頭髮多帶負電荷，這時使用護髮素，藉由護髮素中的陽離子界面活性劑可附著在帶負電的毛髮上，中和靜電反應，以方便頭髮更容易疏理，且提高光澤度。而隨著技術進步，護髮產品不再局限於護髮素，還有髮尾油、髮膜等產品。

洗髮後頭髮多帶負電荷。（資料圖片）

髮膜類近面膜 用於嚴重受損的髮質

髮膜是商家以面膜為參考所提出的產品名稱，如果從成分和作用方式來看，髮膜和護髮素本質上沒太大區別，兩者大都屬於需要沖洗的護髮產品，一般適合修補嚴重受損的髮質。髮膜也提供蛋白質、胺基酸、維他命B5、維他命E等頭髮所需的養分及保濕因子，一般而言，髮膜的濃度會較護髮素高，所以使用上要注意，應避免將直接倒在頭皮上，而是要先取適量放在手心，並從根均勻地塗抹到頭髮末端，再用大量清水沖洗乾淨，直到黏膩感消失為止，才能真正達到潤髮護髮效果。

髮膜可為頭髮增添營養、修補毛麟片及補充水份，加強頭髮結構。（圖片：tvbs）

髮尾油具熱保護機制 防止過熱

至於髮尾油則與髮膜不同，髮尾油沒有經乳化過程，因此滋潤度相對較好。髮尾油可立即滋潤缺水的頭髮，補充髮絲所需要養分，並賦予頭髮光澤感，變得柔順易整理，想發揮出髮尾油最大的功效，最好還是洗頭後，趁頭髮半乾之際取適量的髮尾油於手心微微加溫後塗上。另外，使用任何造型工具、或風筒等帶熱力的造型工具，最好還是事先塗上護髮油，防止毛鱗片受損而變得毛躁。在使用上髮尾油應只塗抹在耳下的頭髮，避免接觸頭皮堵塞毛囊，頭皮亦會變得粘膩。