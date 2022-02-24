經歷完今年最寒冷的低溫後，終於重見太陽。但是早晚仍然清涼，日間天晴乾燥，溫度和濕度的變化令乾燥和敏感各種問題紛紛上門，洗臉後拍上化妝水、搽上保濕精華和面霜仍覺得皮膚繃緊？肌膚很快回復乾澀？韓國就掀起「三日水乳濕敷法」，聲稱只要透過化妝水、乳液及化妝棉，就可讓快速為缺水肌補水，養出白晢水潤肌！



只要透過化妝水、乳液及化妝棉，就可讓快速為缺水肌補水。（資料圖片）

韓國YouTuber恩真（Blaga）早前拍片分享這個「三日水乳濕敷法」，她說這個急救方法是在韓國美妝節目上看到，找了不同年齡層、不同肌膚的人來嘗試1至2週，真的改善了皮膚乾燥、痘痘與泛紅等問題，就連韓國皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili）也在小紅書提到，實測此方法可避免皮膚水油失衡，抑制乾紋，令膚質看來光澤飽滿。

韓國女生恩真早前便在YouTube拍片，公開利用「三日濕敷法」來為皮膚補水。(恩真Blaga@YouTube截圖）

第一步：以化妝水濕敷

第一個步驟跟平常用化妝水濕敷一樣，建議選擇成分不要太複雜的化妝水，切忌使用含酒精或酸類的化妝水，因為隨時有機會倒過來刺激肌膚，引發敏感問題。可選擇成分單純、溫和的化妝水，例如薰衣草、玫瑰、金盞花等化妝水將化妝棉浸濕，然後一片一片覆蓋肌膚。如果皮膚狀態太差，也可以先塗一層保濕精華打底，再進行濕敷。

第一步以化妝水濕敷。(primera.official@IG)

第二步：塗乳液乳霜在化妝棉上

接著可以將保濕乳液、乳霜或是凝膠塗在化妝棉上，盡量均勻地覆蓋，塗抹完靜待10分鐘。保濕乳液或乳霜可以充當保鮮紙一樣的封存感，加強化妝水滲透密封效果。

第二步抹乳液乳霜在化妝棉上。（VCG）

第三步：反轉化妝棉

10分鐘後可以把沾有保濕乳液或乳霜的一面反轉，繼續敷10分鐘。10分鐘後可以用乾淨化妝棉，輕輕抹掉殘留的保濕乳液或乳霜，最後薄薄一層保濕產品達至鎖水效果。只要連續三天就能完成整套的「三日水乳濕敷法」，感受到肌膚狀況變好！