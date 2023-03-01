父母必買母嬰產品推薦　皇冠健力士紙品大禮包｜$399免費送貨

作為「都市型」父母，日間要面對繁忙工作，下班才有時間陪伴小朋友，成日會好擔心給不到BB最全面的照顧！而01mall今期精選至抵母嬰產品優惠，尤其適合各位精打細算的家長，不論係BB初生紙尿片學習褲、嬰兒濕廁紙通通有齊。而當中最不能錯過的Kimberly Clark豪華版家居清潔紙品套裝，廁廚用品加送零食大禮包都只需$399，買滿同樣金額即可免運！數量有限售完即止，立即選購入手為你同BB的生活注入滿滿能量啦！



$399至抵首選：Kimberly Clark 家居清潔紙品套裝 (豪華版)

Kimberly Clark 家居清潔紙品套裝 (豪華版) 優惠價：$399｜原價：$559

給予BB最衛生健康的家居生活環境，在清潔消毒方面絕對不能馬虎！Kimberly Clark家居清潔紙品套裝豪華版，包含三大以舒適見稱的紙品品牌：皇冠(Andrex)、健力氏(Kleenex)及絲潔(Scott)，不論成人同嬰兒使用都很友好！皇冠三層柔軟舒適衛生紙及濕廁紙溫和照顧媽媽及BB需要；而健力氏盒裝紙放在桌面或房間角落，隨時抽用一張都非常方便；再加上絲潔廚房萬用紙，一次性抹乾BB食具用品，保持乾淨衛生！加送豐富零食大禮包，一次解決媽媽採購的煩惱，絕對是不能錯過的必買至抵最強套裝！

Kimberly Clark 家居清潔紙品套裝 (豪華版) 包含哪些產品？ 大禮包產品總值高達$559，當中包括14款實用日常用品：

1. Andrex皇冠 三層棉柔舒適衛生紙 10卷裝 (BB爽身粉味) x 3條

2. Andrex皇冠 濕廁紙40片補充裝3合1 x 1包

3. Andrex皇冠 濕廁紙7片6包裝 x 1包

4. Scott絲潔 廚房萬用紙6卷裝 x 2包

5. Scott絲潔 耐洗紙 x 1卷

6. Scott絲潔 多用途消毒濕紙巾 60片裝 x 2包

7. Kleenex健力氏迪士尼世界盒裝紙5盒裝 (款式隨機附送) x 2條



大禮包內更附有熱賣零食飲品：



8. 維他 - 高鈣植物固醇豆奶 250ml x 6包

9. UCC Blend 微糖咖啡 185ml x 3罐

10. Kirin 日本 生茶 525ml x 3枝

11. Tohato 亞洲焦糖玉米芒果酸辣味 x 1包

12. KITKAT - Little 全麥餅乾 41g x 1包

13. 童星-仙台辛味噌點心麵62g x 1包

14. 爽浪無糖超涼糖 - 檸蜜 10 粒條裝 x 1條

Kimberly Clark 家居清潔紙品套裝 (豪華版)「01網購」 入手價：19,900 積分 + $200

優惠價：$399

原價：$559

優惠連結：http://bit.ly/3m8LN7L

初生BB必選產品：Huggies 好奇天然透氣紙尿片初生0碼30片

Huggies 好奇天然透氣紙尿片初生0碼30片 優惠價：$49.9｜原價：$62.7

揀選BB最貼身的紙尿片當然要嚴選，Huggies的初生嬰兒紙尿片就是各位媽媽的好幫手！全港最薄5mm、5層超吸收鎖水設計，輕盈防漏，BB pat pat保持舒適清爽～而特有pH親膚表層及超柔軟材質，溫和呵護BB嬌嫩肌膚，任何時候都舒適自在！

Huggies 好奇天然透氣紙尿片初生0碼30片

「01網購」 入手價：2,400 積分 + $25.9

優惠價：$49.9

原價：$62.7

優惠連結：http://bit.ly/3Z7DxDy

父母必備換片恩物：Huggies 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝 x 3包

Huggies 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝 x 3包 優惠價：$125.9｜原價：$156

無論身在家中或外出，幫BB換片或清潔時，各位媽媽都必需要隨身攜帶濕紙巾！美國原裝進口的Huggies天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝，含蘆薈及維他命E成份，無MIT、Paraben、酒精及香料，有效清潔同時溫和不刺激。而且質地厚實柔軟，不會沾污媽媽雙手！現時優惠可以用優惠價一次過買三包補充裝，是各位媽媽入貨傍身的好時機～

Huggies 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝 x 3包「01網購」 入手價：6,200 積分 + $63.9

優惠價：$125.9

原價：$156

優惠連結：http://bit.ly/3KFNALR

容易敏感及濕疹肌推介：Babo Botanicals敏感濕疹肌優惠套裝

Babo Botanicals敏感濕疹肌優惠套裝 優惠價：$355｜原價：$415

天氣一轉，BB濕疹問題成為各位父母最大困擾，BB幼嫩肌膚呈現又紅又腫的情況，要舒緩濕疹問題，則需注意時刻為BB肌膚保持濕潤。Babo Botanicals敏感濕疹肌優惠套裝，當中包括敏感濕疹肌水潤二合一洗髮沐浴露、敏感濕疹肌水潤保濕乳及敏感濕疹肌奇蹟保濕霜，從頭到腳呵護BB 每吋幼嫩肌膚，當中成份通過美國EWG™綠燈安全認證，經皮膚科及兒科醫學測試，不含香料，以有機金盞花及洋甘菊為原材料，蘊含乳木果油及荷荷芭油，有效強化濕疹敏感肌膚，同時保持BB肌膚潤澤，唔想BB 痕癢難耐，各位父母必須入手看門口啦！

Babo Botanicals敏感濕疹肌優惠套裝

「01網購」 入手價：17,700 積分 + $178

優惠價：$355

原價：$415

優惠連結：http://bit.ly/3xWhHHe

高效潔淨BB衣物：Pigeon 嬰兒無添加洗衣液(補充裝) 720ml x 3包

Pigeon 嬰兒無添加洗衣液(補充裝) 720ml x 3包 優惠價：$111｜原價：$126

用清水洗BB衫各位媽媽或者覺得不夠潔淨，但又不想用日常洗衣用品怕有化學成分殘留BB衫上，如何揀選清洗適合BB衣物用的清潔用品，成為各位媽媽特別注意的重點！Pigeon 嬰兒無添加洗衣液通過皮膚科醫師的皮膚刺激性測試，不含色素、香料、漂白劑等化學成份，高效潔淨、除菌除臭，確保安心使用又不會為BB幼嫩肌膚造成刺激或傷害。無論是手洗或機洗都可以加入使用，即使是BB便便污漬、食物殘渣汙垢或染色都可以輕易去除！

Pigeon 嬰兒無添加洗衣液(補充裝) 720ml x 3包

「01網購」 入手價：5,500 積分 + $56

優惠價：$111

原價：$126

優惠連結：http://bit.ly/3xXESRi

保持BB衣物柔軟：Arau 無添加嬰兒洗衣液 薰衣草味(補充裝) 800ml x 2支

Arau 無添加嬰兒洗衣液 薰衣草味(補充裝) 800ml x 2支 優惠價：$111｜原價：$139

除了專用洗衣液，最貼近接觸BB肌膚的衣物都要保持舒適！Arau 無添加嬰兒洗衣液薰衣草味，同樣不含螢光增白劑、LAS、磷酸鹽、香料、色素等成分。即使不含織物柔軟劑，清洗過的嬰兒衣服都keep住最佳柔狀態～而且更具高洗淨力及高生物分解，清洗原色製品或淺色衣物都不怕掉色，加上淡淡薰衣草清香，BB穿上衣服時都心情都瞬間放鬆啊～

Arau 無添加嬰兒洗衣液 薰衣草味(補充裝) 800ml x 2支

「01網購」 入手價：5,500 積分 + $56

優惠價：$111

原價：$139

優惠連結：http://bit.ly/3ZqtoS4

BB理髮神器：Combi 嬰幼童安全可洗乾電理髮器

Combi 嬰幼童安全可洗乾電理髮器 優惠價：$225｜原價：$325

相信不少父母都會面對BB要剪髮的難題，到外面Salon怕小朋友不適應，最理想當然能自己在家中親自操刀！Combi 嬰幼童安全可洗乾電理髮器就適合各位爸爸媽媽，理髮器分五段式調節間隔，配3、6、9、12、15毫米的定長附件及削髮附件，可針對頭頂、耳、鬢角、後腦等不同部位進行修剪，讓你可以隨意變幫BB轉換造型，最重要係夠安全。而且使用方法簡易迅速，輕鬆化身成BB的專屬髮型師也絕無難度！

Combi 嬰幼童安全可洗乾電理髮器

「01網購」 入手價：11,200 積分 + $113

優惠價：$225

原價：$325

優惠連結：http://bit.ly/3Y5kCI0

無淚配方呵護BB：CALIFORNIA BABY 金盞花洗髮沐浴露二合一 562ml

CALIFORNIA BABY 金盞花洗髮沐浴露二合一562ml 優惠價：$239.9｜原價：$350

由於嬰幼兒肌膚角質未有充分保護屏障，所以洗澡挑選的成分都要選最天然溫和！想BB沖得安心又放心？就要入手BB專用的沐浴用品呵護幼嫩肌膚！California Baby 金盞花洗髮沐浴露二合一蘊含有機認證的金盞花成分，特別的温和無淚配方，對BB皮膚或雙眼不會構成刺激，同時可紓緩敏感皮膚問題，還可以當作洗臉乳，連初生嬰兒都適用。

CALIFORNIA BABY 金盞花洗髮沐浴露二合一562ml

「01網購」 入手價：11,900 積分 + $120.9

優惠價：$239.9

原價：$350

優惠連結：http://bit.ly/3kuqkFI

立即查看更多母嬰產品至抵優惠 ▶http://bit.ly/3mag5He◀

除了以上不能錯過的推薦產品外，仲有更多寵物食品及其他母嬰精選貨品，只要消費滿$399，即可享免運費送貨，各位父母就可以把握同BB親近的時間，免卻需要到超市的煩惱。

想要消費得精明，記得「01積分」可以於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品。「01網購」現接受支付寶、微信支付、八達通(須使用手機支付訂單)的付款方式，實行一路買一路賺盡優惠呀！