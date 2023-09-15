炎炎夏日，大家都不想離開冷氣範圍，但面對昂貴電費，每次開冷氣都需要「諗過度過」，所以一部能佔用較少空間、優質而高性能的窗口式冷氣機成為炎夏中的「解藥」！以下推介3款人氣品牌，包括金章、格力、日立等優質冷氣機，現時最平折扣更低至57折，更附上夏日降溫、慳電小貼士，切勿錯過！



冷氣開極都不夠凍？ 急降溫同時慳電兩招搞掂！

有沒有發覺很多時候開動了大約15分鐘冷氣，卻仍然感受不到低溫的涼風？於是大家便會自然地把風量調到最大；溫度調到最低，但這樣做不但會大大增加耗電量，溫度更沒有任何改變得不償失！建議先檢查是否隔塵網、 冷氣機蒸發器太久沒清洗，很大機會只是因塵埃阻礙出風量而已。而在挑選冷氣機時亦盡量揀變頻式的，比起定頻式不但能以低轉速運行，更具有較高的製冷能源效率，更符合節能要求，電費支出分分鐘相差達到8成！

人氣優質冷氣機最平57折 金章獨家優惠

1. 【01網購獨家折扣】ZANUSSI 金章

【01網購獨家】ZANUSSI 金章 3/4匹 或 2匹 窗口式冷氣機 (遙控)

想在房間安裝冷氣機而不佔位置，這款會是最簡單易用， 3/4匹的適用於50呎至100呎的房間；2匹的則可放在面積達700呎左右的客廳中，又或者是飯廳連開放式廚房，都十分適合。當中配備了恆溫控制，亦有淨化空氣過濾網，可選擇只吹送淨風，徹底除菌除味，讓你時刻保持最佳舒適度！而且擁有3段冷風選擇，隨時切換，再使用自動左右搖擺全方位送風，令冷空氣均勻吹向家中，無論在哪個角落都清涼無比！

【01網購獨家】ZANUSSI 金章 ZWACR0722 3/4匹窗口式冷氣機 (遙控) (原價：$3,180)

優惠價：$2,080（最多可使用72,800積分，抵消 $728現金）

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【01網購獨家】ZANUSSI 金章 ZWACR0722 2匹窗口式冷氣機 (遙控) (原價：$5,380)

優惠價：$3,798（最多可使用189,900積分，抵消 $1,899現金）

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2. GREE 格力

Gree 格力 3/4匹 或 1匹 變頻淨冷型 遙控窗口式冷氣機

同樣值得推介的是GREE 格力變頻淨冷型系列，採用尖端科技黑鑽塗層，令冷凝水不易凝結，同時增加散熱效能，達到耐用高效、快速製冷效果。而且配備3合1的抗菌過濾網(銀離子+ 兒茶素+ 防塵蟎)，有效阻隔塵蟎，改善空氣流動，保持室內空氣清新透心涼！而且所有機型均配備手機Wi-fi無線功能，無論在哪都能一鍵在手控制，轉換製冷 / 抽濕 / 風扇等不同模式，此外更貼有1級能源標籤，絕對是節能省電不二之選！

Gree 格力 GWF07DB 3/4匹 變頻淨冷型 遙控窗口式冷氣機 (原價：$5,790)

(1級能源標籤)

優惠價：$3,298（最多可使用115,400積分，抵消 $1,154現金）

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GREE 格力 GWF09DB 1匹 變頻淨冷型 遙控窗口式冷氣機 (原價：$6,790)

(1級能源標籤)

優惠價：$4,450（最多可使用155,700積分，抵消 $1,557現金）

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Gree 格力 GWF07DB 3/4匹 遙控窗口式冷氣機 (原價：$4,990)

(2級能源標籤)

優惠價：$2,930（最多可使用102,500積分，抵消 $1,025現金）

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3. HITACHI 日立

HITACHI 日立 RA10RF 1匹窗口式冷氣機

這款小凉伴窗口式冷氣機擁有強勁快凍Turbo Fan風扇，讓每天在外暴曬、受熱回家過後，便能快速逐漸為身體降溫！而且產品更使用PM2.5 Wasabi納米鈦空氣過濾網，能高效消滅如塵蟎及甲醛等有害致敏原，防菌強力。而且更設有低噪音機身設計，寧靜全方位搖擺送風，同時不必擔心被噪音煩擾，每天安心享受睡眠！

HITACHI 日立 RA10RF 1匹窗口式冷氣機 (原價：$4,790)

優惠價：$2,880（最多可使用100,800積分，抵消 $1,008現金）

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