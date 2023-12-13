搽護膚品前需先用爽膚水？醫生揭化妝水真實功能：非保養必要步驟

根據商業周刊報導，經濟學家曾經做過一項外表的研究，將研究對象分為醜、普通、漂亮三種，結果顯示：雖然教育程度、工作經驗相同，但長得醜的人收入比平均值少9％，反之長得漂亮的人收入比平均值高出5％，美與醜之間一來一回就差了14％。



想要讓長相好看，除了天生的顏值，後天的維持也很重要。不少人為了美白抗老，每天都會擦化妝水、精華液、乳液、油類來保濕除皺。不過，擦化妝水這個保養起手式其實大可不必。

化妝水用途是什麼呢？

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醫學美容醫師吳易儒在instagram上分享，化妝水的功能是因為早期的清潔產品都含有皂鹼，所以需要藉由化妝水來平衡肌膚的酸鹼值。然而現在的清潔產品，基本上都不太會影響洗後肌膚的酸鹼值了，所以其實你並不需要使用化妝水。

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那麼現在的化妝水的功能是什麼呢？吳易儒醫師表示功能有二「一是再次清潔，但在我們卸妝加洗臉的一系列清潔之下，再次清潔只是增加肌膚的摩擦；二是濕潤肌膚表層，其實剛洗完臉時，就是肌膚表層最飽水的時候，所以我們早就不需要化妝水了！」

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吳易儒醫師表示，最好的保養時機其實就在你剛洗完的時候，所以與其花錢去買一罐化妝水，「不如把錢投資在精華、乳液、乳霜等保濕鎖水的產品。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：化妝水是保養必要步驟？擦了能保濕皮膚？醫師揭化妝水真實用途，多數人都用錯了】