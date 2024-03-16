全職媽6招4個月狠減132磅：重拾自信＋少女身材！關鍵在用餐順序

減肥瘦身方法｜總有想減肥的想法，但耐何平日總要忙工作，沒有時間好好去運動！在中國有一位不到30歲的全職媽媽更是在生下寶寶，整天時間都給了小孩和家務，沒有時間好好打理自己，然後陷入身材焦慮，變得自卑不敢再與外界接觸！後來她僅用3個月時間減掉50多kg，再用1個月多減10kg（約22磅）﹐前後足足減掉60kg（約132磅），她亦有社交平台上分享在減肥期間最重要的6件事，一起來看看吧！



這位「江江」在生下寶寶後，一度陷入身材焦慮（小紅書@江江閉上嘴）

這位「江江」在生下寶寶後，足足當了3年全職媽媽，每天的都是照顧小孩和處理家務，一度陷入身材焦慮。後來因為看到別的媽媽在生產後身材依然很好，心生羨慕，加上不希望寶寶在上幼稚園後被別人取笑他的媽媽很胖，所以下定決心改變飲食習慣來減肥，找出最適合自己的造型風格！

最後成功在3個月由170Kg減至114Kg，足足減掉56kg（約123磅）（小紅書@江江閉上嘴）

最後成功在3個月由170Kg減至114Kg，足足減掉56kg（約123磅），她也因此變得更有自信，同時希望透過自己的分享鼓勵與她有同樣經歷的全習媽媽，雖然是在家帶小孩，但也能很美、很瘦和有自信。她社交平台上分享在減肥期間，一直保持保的6件事，盼能幫到大家！

減肥瘦身方法1. 改變飲食習慣（小紅書@江江閉上嘴）

減肥瘦身方法1. 改變飲食習慣

這位全職媽媽「江江」提到胖的根本原因就是無節制的吃，想要減肥就要先戒掉高熱量和高脂肪的食物，像是奶茶、甜點和零食，養出健康的飲食習慣。此外，她指不能不吃碳水化合物，但要禁止攝取泡麵、油炸食品等劣質碳水，要合理搭配飲食多吃蔬菜，而牛肉和雞肉都可以吃，但要控制進食量。

減肥瘦身方法2. 多喝水（小紅書@江江閉上嘴）

減肥瘦身方法2. 多喝水

第二件要一直保持做的就是多喝水，「江江」指水是沒有熱量的，一定養成愛喝水的好習慣，喝水幫助加速我們的新陳代謝，當代謝好時，體重就會降得快。她建議每天喝1500-2000ml水，溫水會更好。

減肥瘦身方法3. 少熬夜

「江江」提醒想減肥的女生要少熬夜，因為不睡覺感覺餓了，就會想要吃東西。此外睡眠不足也會使身體的代謝下降，影響減肥效果，而且熬夜對皮膚也不好。

減肥瘦身方法4. 運動（小紅書@江江閉上嘴）

減肥瘦身方法4. 運動

「江江」分享在整個減掉50多斤（約123磅）的過程中﹐就只要堅持了少坐多站，並沒有刻意的鍛煉，然後基本上一整天就是一直在動。她不建議同樣體重基數高的女生，在剛開始減肥時進行劇烈運動，可以由普通走進開始，等到體重除下來後再慢慢的加入其他運動。

減肥瘦身方法5. 不要過度關注體重（小紅書@江江閉上嘴）

減肥瘦身方法5. 不要過度關注體重

「江江」提到很多想減肥的女生都會量體重，甚至一天量度好幾次，在看到體重降下來時會很開心，但當數字不變或上漲時又會很失望和焦慮。她指減肥時間不要過度關注體重計上的數字，因為體重有波動是很正常的，大家只要保持良好心態就可以了！

減肥瘦身方法6. 改變用餐順序：湯/水>蔬菜>肉>主食（小紅書@江江閉上嘴）

減肥瘦身方法6. 改變用餐順序：湯/水>蔬菜>肉>主食

最後一點是改變用餐順序，「江江」 建議可以在吃飯前可以先喝湯，可以減少飢餓感來免吃太多。而湯要選擇低鹽和低熱量的，假如當天沒有準備湯的話，可在飯前喝一杯水，然後吃蔬菜，因為蔬菜當中的高纖維會讓你更快的飽足感。接著是吃肉，盡量選擇瘦肉為身體蛋白質，最後是主食。