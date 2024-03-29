爽膚水應該如何揀選？油性/混合肌夏季妝前護膚 保濕以外隱藏用法

【爽膚水使用方法/護膚步驟】按照最基本日常護膚步驟而言，卸妝潔臉後就到用爽膚水為皮膚進行補濕，讓肌膚更好地吸收後續保養品。對不少新手而言，市面上爽膚水(Toner)種類選擇繁多，要從中揀選適合自己的爽膚水並不容易。《01女生》邀請到BMF美容顧問 Jenny Yung和大家分享使用爽膚水的心得，當中包括入手爽膚水的貼士、爽膚水一物多用的秘訣、不同膚質在春夏季的護膚步驟等。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。將列出產品的產品成份、產品產地、保濕功效、每毫升大約零售價及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

春日時分當然要換上清爽的保養，《01女生》4位記者為大家推介好用的爽膚水、化妝水，當中包括clé de peau beauté、SHISEIDO、FRESH、DECORTÉ及Caudalie。即睇評測結果 >>> 爽膚水推薦2024｜記者評測5款化妝水：回購好物、fresh極速滲透 <<<

應該如何揀選爽膚水? (freepik)

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應該如何揀選爽膚水？

市面上爽膚水的五花八門，功效種類有清爽控油、滋潤、收毛孔、淡斑美白等。再者，使用時，亦要按季節天氣、肌膚狀態、肌膚問題而轉變，絕不能一支走天涯。因此，Jenny亦有3大準則幫助大家入手爽膚水。

2大貼士入手爽膚水（李樂瑤 攝）

揀選爽膚水貼士｜1. 按膚質類型選擇

不同膚質需要不同類型的爽膚水，建議先了解自己的膚質才決定，如油性、乾性、混合性或敏感性。以油性肌膚為例，可選控油和收縮毛孔的爽膚水；而乾性肌則需選具保濕和滋潤效果的爽膚水。

揀選爽膚水貼士｜2. 按成分配方挑選

購買前，先查看產品的成分列表，選擇含有保濕成分（如玻尿酸、甘油）、舒緩成分（如洋甘菊、綠茶）和抗氧化成分（如維他命C、綠茶提取物）的爽膚水，有助於保持皮膚健康和提供額外的護理效果。

如屬敏感肌，皮膚容易敏感人士，則可選擇溫和無刺激的爽膚水，避免使用含酒精、人造香料和色素產品。

不同膚質在夏季妝前護膚步驟

不同膚質在夏季妝前護膚步驟 (freepik)

油性肌膚：先用控油和收縮毛孔的爽膚水，再用薄身的保濕乳液或啫哩面霜。

混合偏油肌膚：重點控制T區的油脂分泌，使用有收斂效果的爽膚水，然後在T區使用控油產品，其他區域使用保濕產品。

混合偏乾肌膚：使用保濕滋潤型爽膚水，然後使用保濕乳液或面霜全面滋潤肌膚。

乾性肌膚：選擇富含保濕成分的爽膚水，再使用滋潤型面霜，為乾燥肌膚提供充分保濕。

中性肌膚：使用適合中性肌膚的爽膚水，然後選擇適合自己膚質的面霜進行保濕。



保濕以外 爽膚水的隱藏作用

爽膚水可用於面部和身體，除了控油保濕、去角質之外，配上不同技巧及護膚品，更有以下功用:

敷面：將爽膚水倒在化妝棉上，輕拍在臉上，可以清潔、補水和平衡膚色。

噴霧：將爽膚水倒入噴霧瓶中，隨時隨地噴在臉上，即時補水和提亮。

混合精華液：將爽膚水與精華液混合，增強精華液的吸收效果。

妝前急救：選擇含控油成分的爽膚水，減少油脂分泌，可防脫妝。再於上妝前輕拍爽膚水，提升妝容持久度。完成妝容後使用定妝噴霧，增加持久性。

定妝：化妝後，輕拍適量的爽膚水在臉上，有助定妝並增加皮膚的光澤。



缺水肌妝前補水方法?

缺水肌妝前補水方法? (freepik)

可利用保濕型爽膚水，選擇含保濕成分如玻尿酸、甘油等的爽膚水，有效補水保濕；或可使用補水面膜，於妝前敷補水面膜，深層滋潤。另外，亦可於使用爽膚水後再使用保濕精華液作額外補水。

同時，應避免使用過多或過厚的粉底，建議選用質地輕薄粉底，可有效避免阻塞皮膚。而且要定期補水，於妝前妝後均使用保濕噴霧或補水面霧，可保持肌膚水潤感。

資料來源：BMF 美容顧問 Jenny Yung