6大開架睫毛液　KISS ME、ettusais美拉德色顯溫柔　FASIO最抵買

偽素顏、白開水妝、韓國氧氣妝...這種看似若有似無的妝容成為近年大勢，當弱化了整體的色彩，又該如何巧妙的在輕透乾淨的淡妝中，讓自己看起來有神顯氣色？關鍵絕對在眼妝！



柔和幾近隱形的眼線，再刷上捲翹細緻的睫毛，好感度、親和力瞬間拉升，如果想讓整體再多一些些的亮點，還可以跟風今年最受歡迎的美拉德色，讓眼神更顯溫柔，小編要來推薦幾款好用、價格又好入手的「開架睫毛膏」，加一步就能讓整體的妝容質感升級。

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1. CLIO 簡易利落極細睫毛膏

韓國Clean Makeup當道，讓細節控愛到不行的簡易利落極細睫毛膏，極細的刷頭設計，不管再短再稀疏的睫毛都可以刷到，搭配輕盈的膏體，即使重複疊擦刷，也不會結塊成尷尬的蟑螂腳，添加了美睫滋養精華，內含水解角蛋白、黑豆萃取、黑芝麻萃取等植萃成分，上妝同時能呵護睫毛，溫水就可以卸除！

2. FASIO 持久自然捲翹極緻迫力濃密防水睫毛液套裝

日本開架品牌FASIO上年冬天帶著強勢受歡迎品睫毛膏回歸！葫蘆型刷頭輕輕一刷即時擁有濃密睫毛，搭配Waterproof 防水型配方，耐汗水淚水、抗皮脂、防暈染，能夠捲翹一整天。除了日常百搭的黑色外，也有最受歡迎的美拉德，推出紅棕色款，松本清獨家以組合的方式販售，買睫毛膏就送卸睫液非常超值啊！

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3. ettusais 魔束輕盈纖長睫毛液

艾杜紗熱賣的魔束輕盈纖長睫毛液，特別推出限定03磚紅啡，低調沉穩的紅褐色系正好完美詮釋美拉德風格，自然又不刻意，小巧螺旋式刷頭，尖端的弧度能緊貼睫毛根部更易塗抹，特別適用於眼尾或下睫毛。

4. 1028 飛激細瞬翹防水睫毛膏

回購率爆高的1028睫毛膏，繼「飛激濃」、「飛激長」後，再推出細節控必收的飛激細」，2mm激細螺旋刷搭配間距1mm的微米短刷毛，可以深入貼合睫毛間隙，下睫毛也能輕鬆刷到，獨創超輕盈羽量膏體，完美比例一刷輕盈激細自然，不用擔心刷完睫毛後很快又塌。推出黑色及濃縮咖兩款，台灣屈臣氏獨家販售。

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5. KISS ME 超級防水纖長激翹睫毛液

深得櫻花妹、台妹喜愛的KISS ME睫毛膏，今年推出＃51冷黑磚限定暖色調，配合東方女性眼型設計之弧型刷頭，全新研發翹長5mm纖長纖維EX，可以刷出根根分明的睫毛，深焙的紅棕色，可以打造低調又華麗的捲翹睫毛。

6. KISS ME 持久防水纖長睫毛液

KISS ME今年秋冬推出的限定色＃粉灰褐，帶有微甜的粉灰調，超！纖長5mm超長纖維添加，可以刷出根根分明的纖長妝效，瞬間增加仙氣，打造甜美柔和的妝感。

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