2023最熱賣開架唇膏Top 10　OPERA、KATE奶茶色在日本也賣斷市！

2023年進入倒數，今年最開心的事終於等到口罩完全解禁，唇彩再度回歸C位，姊妹們應該大肆採購一番了吧？



台灣屈臣氏特別調查2023最受網友喜愛的「唇彩類」TOP10排行榜，來看看哪些品牌、色號購買率最高，手邊還沒有的人，去店內逛時不妨優先鎖定這些！

2023台灣屈臣氏年度熱銷唇彩Top 10，以下品牌在香港也能買到~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 10：heme 極致緞光唇膏（＃03 Soft Pink）

這幾年網路聲量超高的heme，價格親民、色選多、質感又好，深得小資姊妹們喜愛！口罩解禁的今年，終於又可以畫上這種帶有潤澤緞光質地的唇膏，專為亞洲肌膚設計的極致緞光唇膏，滑順的質地，顯色度優異，還添加多種植萃美容油，上唇舒適不顯紋，上榜的是最熱賣的＃03 Soft Pink，帶點蜜桃粉色調，是款日常很百搭的色選。

Top 9：I'M MEME 我愛唇欲水光唇釉（＃03意亂情迷）

想找好用的韓系品牌，鎖定I'M MEME絕不會失手啦！每次只要推新品常常都被秒殺，我愛唇欲水光唇釉之前也是賣到一支難求，超保濕高光感清爽質地，打破光澤型唇釉黏膩、厚重感，清爽質地就像擦了護唇膏一樣，可層層疊加，每次畫完妝，嘴唇看起來就超欠親！上榜的是熱賣色＃03意亂情迷，可可棕色大膽又火熱。

Top 8：CEZANNE 持久潤澤唇膏（＃731-101）

在小紅書上被討論爆的CEZANNE唇彩，具有非常綿密滑順的質地，上唇時不卡卡，含有三種美容保濕滋潤成分，包含乳油木果荷荷芭油橄欖油植物萃取，很適合乾唇人，最熱賣色是＃ 731-101，上唇帶有橘棕色調，有點個性但又不會過於距離感。

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Top 7：ETUDE 膜幻濾鏡透感唇霧（#12微烤奶茶）

喜歡霧感質地、追求不易脫妝的姊妹，ETUDE膜幻濾鏡透感唇霧一定要收！主打極輕、極霧，液態絲絨質地，不管是薄擦還是厚塗都可以讓妝容持久，雖然是霧面質感，但卻不會拔乾，最熱賣的色號#12微烤奶茶，擦起來很顯氣色！

Top 6：rom&nd 果汁唇釉（#23胡桃果仁）

去韓國一定會掃貨的rom&nd，在台灣也是賣翻到不行！果汁唇釉主打擦上唇就像剛摘下的水果鮮嫩欲滴，滋潤度高又持久，可以讓嘴唇看起來更豐潤嘟翹。網友最推的人氣色選#23胡桃果仁，帶有自然的血色感，日常淡妝就很搭。

Top 5：media 潤透渲彩唇膏（＃RD-02 暖陽橙）

主打帶透明感的「紅色系澄透唇膏」，擠進年度排行第五名的media潤透渲彩唇膏，能夠修飾唇色暗沉，就算不用護唇膏打底，也能維持潤澤感，最熱賣的＃RD-02 暖陽橙，非常適合亞洲偏黃膚色。

Top 4：1028 唇迷心竅潤萃唇膏（#501奶茶裸）

從一上市就狂熱銷的唇迷心竅潤萃唇膏，擁有護唇膏的質地，唇膏的高飽和度，保濕植萃添加，滑順奶霜質地上唇相當舒適。

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Top 3：OPERA 渲漾水色唇膏N（＃15裸橙）

台灣、日本都超搶手的OPERA，拿下今年的年度第三名寶座！渲漾水色唇膏N獨特配方使唇部本身的水分融合，持續散發不同層次感的色澤，打造自然明亮的氣色。

Top 2：Maybelline 煙燻柔霧奶霜唇膏（＃1099煙燻杏桃）

霧面唇彩控必收的煙燻柔霧奶霜唇膏，外殼採磨砂材質燙印銀色logo細緻又高級，獨家煙燻色選為大勢紅棕色調，雖然是霧面質地，但添加荷荷巴油精萃與維他命E有效滋潤及修護唇部。

Top 1：KATE 怪獸級持色唇膏（＃03暖陽奶茶）

賣到架上經常都是空空狀態的怪獸級持色唇膏，拿下2023年度熱銷榜冠軍寶座！獨家技術結合雙唇蒸發的水分，轉化為高服貼凍狀薄膜，實現長效持色，同時擁有高持色與高保濕兩大特點，又以＃03暖陽奶茶受到網友喜愛，是款閉眼收都不怕踩雷的唇色！

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