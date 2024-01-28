開架眉筆推薦Top 10　Za、heme防水抗汗　innisfree賣超過1千萬支

有句話說～眉毛對了人生也順了，這句話一點都沒錯！眉毛對整體面部五官比例影響很大，只要粗細度、挑高角度等悄悄有些不同就會很不一樣。



想要描繪出最完美的眉型就一定需要優秀的眉筆來輔助，這篇帶你盤點超平價「開架眉筆」推薦TOP 10，便宜大碗一次囤10支也完全不心疼！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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開架眉筆推薦TOP 10

1. Maybelline武士道塑型眉筆

媚比琳這款眉筆可是開架界首個武士道塑型眉筆，一段是眉筆另一端則是眉刷。眉筆成分中含蓖麻籽油與棕梠蠟，讓你在描繪眉型時滑順顯色，同時更持久不易脫落。加上眉筆獨特的筆尖設計，就連最難畫的纖細眉尾都能輕鬆勾勒，塑造根根分明的自然毛流感。

2. innisfree妝自然眉筆

這款眉筆初學者也能輕易上手！上市以來累積銷量超過1000萬支，回購率非常高。妝自然眉筆採用橢圓形扁平筆頭，可以更輕鬆變換角度，從描繪眉型輪廓到修飾都一次到位。眉筆也附有多用途的螺旋眉刷，讓你在畫眉毛前整理毛流，畫完眉毛後也可用其將顏色刷開，打造自然不生硬的眉毛妝感！

3. Etude素描高手造型眉筆

全新版的素描高手造型眉筆容量更升級！利用三角形筆型的角度，可輕鬆打造乾淨俐落眉毛。成分中的維他命E，可賦予保濕及柔和觸感，畫起來柔滑顯色，延展性強，呈現出來的妝感也非常自然！

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4. Za旋轉眉筆

Za這款也是暢銷多年。旋轉式免削眉筆搭配眉刷非常方便，細圓筆芯很好描繪眉型，柔滑顯色又持久，畫起來不會卡卡的。加上防水、抗汗、抗暈染功效，有助打造全天候細緻俐落眉型！不需要太多化妝技巧也能輕鬆駕馭！

5. Solone天生好手極細三角眉筆

0.5mm超精細的三角筆芯設計，筆芯軟硬度適中，滑順好上色，輕鬆描繪立體線條同時不易起屑結塊。眉筆也添加了持久防暈染成分，搭配另一端的經典螺旋眉刷設計，高密度柔軟刷頭打造宛若天生毛流！Solone這支眉筆也很適合用來打造野生眉喔！

6. 1028精算師持色細眉筆

1.7mm筆芯設計能精準勾畫眉峰及眉尾，質地軟硬適中，柔滑觸感結合恰到好處的發色度，可輕鬆填補眉毛間隙。加上抗汗、耐皮脂、耐摩擦持久型配方，可全面抵禦溫度變化與外力影響。眉筆無重力流線型筆桿設計，不用過多力道就能上手！

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7. heme防水持色眉筆

heme防水持色眉筆眉筆斜切免削的扁平筆芯，質地滑順不易結塊，還特別運用了防水耐汗特殊科技，達到防水抗汗抗油脂的效果，一整天不脫妝。眉筆色澤飽和好上色，還附有螺旋刷，即使是新手也能輕鬆畫出自然眉型！

8. ettusais絕對持色液態眉筆

ettusais絕對持色液態眉筆若本身追求自然毛流感，不妨試試艾杜紗這款液態眉筆！以0.1極細筆頭，輕鬆畫出根根生動如同真的眉毛一樣自然。除了具備防水配方可抗汗耐磨擦，也提供2種灰棕色讓你可根據自己的髮色去做挑選！

9. I’M MEME我愛眉好逼真極細眉筆

I’M MEME我愛眉好逼真極細眉筆號稱是開架界中最細的刀片型眉筆！以獨特持色配方搭配滑順筆芯質地，能精準勾勒出眉型及填補眉毛空隙，也不會結塊掉色。同樣附有螺旋眉刷，彈性柔軟刷毛更親膚，輕鬆打造自然柔霧眉！

10. INTEGRATE極緻完美速型眉筆

INTEGRATE極緻完美速型眉筆採2mm柔滑筆芯，使用起來滑順好延展，對於新手相當友善。這款眉筆共提供4款色選，色澤飽和顯色度高，可依據個人髮色選擇適合自己眉毛的顏色！

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